CDMX alista macrocentros de vacunación ante brote de sarampión

Jornada masiva de vacunación contra el sarampión . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 263 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, 23 hospitalizaciones y el registro de una defunción de un bebé de tres meses, el gobierno capitalino anunció la apertura, “esta misma semana”, de entre cinco y seis macrocentros de vacunación.

En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que los macrocentros se instalarán “en puntos estratégicos” para facilitar el acceso y ampliar la cobertura.

De acuerdo con su explicación, operarán con “condiciones adecuadas de atención”, horarios extendidos y disponibilidad garantizada de biológicos. La mandataria ubicó este anuncio como un reforzamiento a la red actual de vacunación: dijo que ya operan 21 puntos con horario ampliado y turnos matutino y vespertino.

En la misma conferencia, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, dio el corte de casos y subrayó el componente metropolitano del brote al precisar que, de los 263 casos confirmados en la ciudad, 37 corresponden a residentes del Estado de México.

La funcionaria reportó además que 23 personas han requerido hospitalización y que 77% de los casos “no tienen antecedente vacunal”.

También confirmó “una defunción de un niño de tres meses ocurrida el 30 de diciembre de 2025” y dijo que existe “otro deceso en investigación, cuyo dictamen se dará a conocer una vez concluido el estudio post mortem”.

Gasman presentó la concentración territorial de contagios de algunas alcaldías con cifras puntuales: Gustavo A. Madero (57), Álvaro Obregón (41), Cuauhtémoc (30), Iztapalapa (21), Coyoacán (16) e Iztacalco (16).

En el balance de vacunación, la secretaria de Salud afirmó que desde el inicio de la campaña, en agosto de 2025, se han aplicado 1 millón 192 mil 63 dosis.

Sobre el reforzamiento reciente, indicó que desde el domingo 8 de febrero se han aplicado 270 mil 977 dosis y que el 15 de febrero se aplicaron 41 mil 139 dosis en total.

Además, difundió un desglose específico de aplicación en “puestos móviles” por día: lunes 9 de febrero, 12 mil 791 dosis; martes 10, 15 mil 832; miércoles 11, 29 mil 351; jueves 12, 34 mil 703; viernes 13, 35 mil 516; sábado 14, 28 mil 461; domingo 15, 31 mil 555.

Este cuadro ubica el dato del 15 de febrero en puestos móviles por debajo del total reportado ese día, lo que implica que el resto se aplicó en otros puntos y modalidades de la campaña.

El despliegue territorial, según Gasman, se sostiene con dos frentes: vacunación y contención. Reportó 140 puntos de vacunación con 140 brigadas y 560 vacunadoras y vacunadores, además de 300 brigadas dedicadas a “cercos y bloqueos sanitarios” en barridos territoriales. La suma operativa es de 440 brigadas integradas por mil 149 personas.

La funcionaria añadió: “Es muy importante decir que, además de estas brigadas de vacunadores que son de las instituciones de Salud de la ciudad, tenemos el apoyo decidido de la Secretaría de Atención Ciudadana y también de las fuerzas armadas”.