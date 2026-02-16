Procesan a Gabriela, mujer acusada de arrastrar y matar con su auto a un motociclista en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a Gabriela “N” por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado con agravante de saña de Roberto Hernández, motociclista de 52 años que murió tras ser atropellado y arrastrado por un automóvil el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa.

Además, la autoridad judicial fijó contra la imputada la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, durante el plazo de dos meses que se fijó para el cierre de la investigación complementaria, con vencimiento el 17 de abril.

De acuerdo con reportes periodísticos, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso que, tras el impacto, la conductora continuó su marcha aun cuando advertía que llevaba a la víctima arrastrada, circunstancia que sustentó la calificativa de saña. El órgano jurisdiccional consideró suficientes los datos de prueba para iniciar el proceso penal, mientras la acusada no rindió declaración.

Los hechos ocurrieron el 3 de enero último después de las 22:00 horas en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

De acuerdo con la investigación, Roberto Hernández circulaba en motocicleta cuando fue impactado por un Honda City azul que avanzó varios metros con el cuerpo enganchado entre las llantas, lo que le provocó lesiones mortales.

El brutal asesinato quedó registrado en grabaciones que fueron difundidas en redes sociales, donde se observa a otros automovilistas y peatones intentando sin éxito que la asesina detenga la marcha de su vehículo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la orden de aprehensión se obtuvo a partir del análisis de videograbaciones, entrevistas y dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico que permitieron identificar a la conductora y acreditar su probable responsabilidad.

El 10 de febrero pasado, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gabriela “N” en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) y trasladada a la capital del país para ser puesta a disposición de la autoridad judicial.

En caso de sentencia condenatoria, la pena prevista para el delito imputado puede alcanzar hasta 50 años de prisión.