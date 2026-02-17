Paro indefinido en el CCH Oriente tras ataque con cuchillo a una estudiante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la agresión con un arma blanca a una estudiante en los alrededores del plantel, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declararon un paro indefinido de actividades en demanda de mayores medidas de seguridad; las autoridades del plantel llamaron al diálogo para atender el caso.

El ataque a la alumna ocurrió el pasado viernes 13 cuando se dirigía al plantel ubicado en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con reportes periodísticos, la joven habría sido lesionada con un arma banca por un sujeto que intentó asaltarla cerca de la puerta 3, además de que le hizo tocamientos sexuales.

Aunado a ese hecho, los estudiantes comentaron que un día antes, el jueves 12, hubo una balacera frente al acceso principal de la escuela.

Incluso recordaron que el año pasado ya habían hecho paros de actividades en demanda de mayores medidas de seguridad, por ejemplo, acceso con torniquetes. Sin embargo, dijeron que sus peticiones no fueron atendidas y que las autoridades no se han presentado a dialogar con ellos.

Después del hecho de violencia más reciente, ayer lunes 16 los estudiantes hicieron?asambleas y votaron a favor de suspender actividades académicas hasta que las autoridades garanticen mayor seguridad dentro y alrededor de las instalaciones.

Las demandas

Entre las demandas de los estudiantes del CCH Oriente se cuentan las siguientes:?

Refuerzo de vigilancia en entradas y salidas.

Mayor coordinación con autoridades de seguridad pública.

Seguimiento puntual al caso de la alumna atacada.

Protocolos claros de actuación ante emergencias.

No represalias académicas contra quienes participen en el movimiento.

Instalación de mesas de diálogo formales con los directivos.

Autoridad llama a diálogo?

Luego del anuncio del paro indefinido de labores, ayer por la noche el CCH Oriente?informó que, aunque se intentó realizar una mesa de diálogo con los paristas “para responder sus demandas, no fue posible llegar a un acuerdo”.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, la dirección agregó que se determinó instalar una mesa formal de trabajo este martes 17, por lo que se suspenderían las actividades académico-administrativas.

Y añadió: “La apertura al diálogo es y seguirá siendo la vía para atender y resolver las demandas. Reiteramos nuestro compromiso con el trabajo colaborativo basado en el respeto para atender las inquietudes de cada miembro de la comunidad”.

La autoridad invitó a la comunidad del CCH Oriente a mantenerse informados mediante los canales oficiales.

El viernes 13, por la misma vía y en relación con la agresión a la alumna, la dirección del plantel dijo que, alrededor de las 19:20 horas “se le brindó la atención oportuna” y enfatizó que le “incidente” fue al exterior del Colegio.

Añadió que la Comisión Local de Seguridad del plantel “activó enseguida los respectivos protocolos”. Según dijo, la alumna “se encuentra bien y se le está brindando acompañamiento con la Unidad Jurídica del plantel para acudir ante las autoridades y hacer la denuncia correspondiente”.

CCH Oriente, segundo en paro

El CCH Oriente es el segundo colegio de la UNAM que se va a paro en los últimos cinco meses, luego de que ocurren hechos violentos contra su comunidad.

En septiembre pasado, el CCH Sur también tuvo suspensión de actividades que duró cinco meses, a partir de que un estudiante hirió de muerte a otro con un arma punzocortante y lesionó a un trabajador que intentó detenerlo.

Ese hecho detonó protestas de alumnos y padres de familia que obligaron a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad con la instalación de torniquetes con identificador facial, más luminarias y botones de pánico; así como programas de atención a la salud mental de los alumnos.?