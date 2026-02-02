Advierten que operadores de la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús enfrentan dificultades operativas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres días de que el Gobierno de la Ciudad de México puso en operación la nueva Ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús, la empresa operadora Conexión Centro Aeropuerto (CCA) advirtió que los conductores de las nuevas unidades eléctricas enfrentan las mayores dificultades operativas de toda la red del sistema.

Esto debido a las condiciones del corredor que conecta el centro de la capital con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un comunicado, este 2 de febrero, la CCA precisó que los operadores deben conducir unidades de hasta 15 metros de longitud en zonas donde confluyen comercio ambulante y establecido, transporte público concesionado, vehículos particulares, triciclos de carga y peatones, particularmente en el Centro Histórico, donde el carril preferente no es confinado.

La empresa señaló que esta complejidad operativa obliga a que la capacitación de los conductores asignados a la ruta sea la más extensa del sistema Metrobús, pues el proceso puede durar hasta 30 días e incluye una fase teórica inicial, prácticas en patio, entrenamiento en simuladores que reproducen condiciones reales del corredor y prácticas directas en la ruta, antes de incorporarse al servicio.

Daniel Quezada, gerente general de CCA, explicó que uno de los principales puntos críticos se localiza en el Centro Histórico, donde el tránsito se ve afectado de manera recurrente por la alta concentración de actividades comerciales y peatonales.

En temporadas de alta afluencia, como periodos comerciales o fechas festivas, indicó que “gran parte del corredor se camina”, aun cuando existe carril preferente, lo que genera retrasos, roces, siniestros y accidentes de tránsito.

El pronunciamiento ocurre después de que el pasado 30 de enero la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque de 19 unidades eléctricas para la Ruta Quetzalcóatl, presentada como parte de los proyectos de movilidad vinculados a la preparación de la capital rumbo al Mundial de Futbol 2026.

En ese acto público, la ruta fue asociada con la aceleración de infraestructura y la transición a la electromovilidad en el transporte urbano.

Según la información oficial difundida en el arranque, las nuevas unidades eléctricas —marca Sunwin, modelo SWB6859EV— cubren el trayecto de Paseo de la Reforma al AICM y están orientadas a usuarios aeroportuarios, incluidos visitantes internacionales que se prevé arriben a la ciudad con motivo del torneo. De las 19 unidades anunciadas, 16 son operadas por CCA, de acuerdo con el propio comunicado de la empresa.