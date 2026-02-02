Amanecerá con frío intenso y heladas el martes en dos alcaldías de la CDMX

Clima
Amanecerá con frío intenso y heladas el martes en dos alcaldías de la CDMXEn otras cinco demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados para la madrugada y mañana del 3 de febrero. Siga estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frío intenso sigue sin dar tregua en la capital del país.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja para dos alcaldías y Amarilla para dos por pronóstico de bajas temperaturas para las primeras horas del martes.
La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 03 de febrero.
Asimismo, se activó Alerta Amarilla por temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.
Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.