Clima

Amanecerá con frío intenso y heladas el martes en dos alcaldías de la CDMX

En otras cinco demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados para la madrugada y mañana del 3 de febrero. Siga estas recomendaciones
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
lunes, 2 de febrero de 2026 · 15:30

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frío intenso sigue sin dar tregua en la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja para dos alcaldías y Amarilla para dos por pronóstico de bajas temperaturas para las primeras horas del martes.

La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 03 de febrero.

Asimismo, se activó Alerta Amarilla por temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

 

 

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Más de
Clima frío CDMX Alerta Amarilla

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias