Amanecerá con frío intenso y heladas el martes en dos alcaldías de la CDMX

Se prevé una madrugada fría . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frío intenso sigue sin dar tregua en la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja para dos alcaldías y Amarilla para dos por pronóstico de bajas temperaturas para las primeras horas del martes.

La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 03 de febrero.

Asimismo, se activó Alerta Amarilla por temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026… pic.twitter.com/5d76hwa9nZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 2, 2026

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.