Brugada destaca la conexión de CDMX con el Edomex a través del Tren Interurbano Insurgente

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, habló sobre la operación del Tren Interurbano Insurgente en la mañanera de Sheinbaum. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que la puesta en operación del Tren Interurbano Insurgente consolida un sistema de movilidad metropolitano al articular infraestructura federal con la red de transporte de la capital, particularmente a partir de su conexión con Observatorio y otros sistemas públicos de movilidad.

Su posicionamiento se expresó durante un acto encabezado este 2 de febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum, horas antes del evento en el que se habilitarán las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, ambas ubicadas en la capital mexicana.

La apertura de estas estaciones ocurre más de una década después del inicio de la construcción del proyecto, que comenzó el 7 de julio de 2014, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pese a ello, la operación del sistema inició de forma parcial hasta el 1 de septiembre de 2024.

En esa primera fase se habilitaron las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, lo que permitió que el tren operara desde el Estado de México hasta Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, la única estación localizada entonces en territorio de la Ciudad de México.

Foto: Miguel Dimayuga

Con la habilitación de Vasco de Quiroga y Observatorio, el sistema ferroviario avanzó dentro de la capital y se integró de manera directa con la Línea 1 del Metro, la Línea A y el Trolebús Elevado que corre hacia Chalco, de acuerdo con lo expuesto por Brugada durante su intervención pública.

La jefa de Gobierno afirmó que esta integración impacta los traslados cotidianos entre el Estado de México y la Ciudad de México, al reducir tiempos de viaje para personas que realizan recorridos prolongados entre ambas entidades. “Cada minuto que se recupere de la movilidad que sufre la población […] es un minuto que va a la vida de la población”, dijo.

Brugada también colocó el proyecto en una dimensión política metropolitana, al señalar que los problemas de movilidad no se detienen en las fronteras administrativas y que, en consecuencia, las soluciones deben operar bajo la misma lógica.

“Así como los problemas metropolitanos no se detienen con las fronteras administrativas, hoy las soluciones que se le están dando a lo metropolitano también deben hacer a un lado las fronteras administrativas”, afirmó.