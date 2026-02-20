sarampión

Abrirán nuevos módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión en estas alcaldías de la CDMX

Estos centros operarán de 10:00 a 00:00 horas y funcionarán durante 15 días, con brigadas ampliadas, carpas, sillas e iluminación para facilitar la atención en horario nocturno.
viernes, 20 de febrero de 2026 · 17:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el lunes abrirán seis nuevos centros nocturnos de vacunación contra el sarampión en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Coyoacán, los cuales operarán de 10:00 a 00:00 horas y funcionarán durante 15 días.  

En conferencia, la morenista aseguró que serán “centros más grandes” con brigadas ampliadas, carpas, sillas e iluminación para facilitar la atención en horario nocturno. Además, reiteró el llamado a la vacunación: “La vacuna y solo la vacuna es lo que nos va a ayudar a prevenir el sarampión”.  

Los centros operarán en las siguientes ubicaciones:  

  • En el Deportivo Carmen Serdán y el Politécnico en Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.  
  • En la Utopía Santa Cruz, Iztapalapa.  
  • Bellas Artes, en la demarcación Cuauhtémoc.  
  • Parque de los Venados, alcaldía Benito Juárez.  
  • Centro de Coyoacán.   

La jefa de Gobierno dijo que la estrategia de vacunación se mantiene activa en 300 Centros de Salud y en puntos móviles distribuidos en la ciudad.  

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que el lunes 23 de febrero abrirán seis centros nocturnos adicionales en: 

  • Xochimilco: Deportivo Xochimilco. 
  • Álvaro Obregón: Bioparque San Antonio. 
  • Azcapotzalco: Parque Bicentenario. 
  • Coyoacán: Alameda Sur. 
  • Iztacalco: Magdalena Mixiuhca. 
  • Iztapalapa: Centro Ixtapalcalli, Centro Cultural Ixtapalcalli 

Gasman Zylbermann informó que la meta establecida por la Secretaría de Salud federal es alcanzar 2 millones 40 mil dosis para lograr “inmunidad de rebaño”.  

Indicó que desde agosto del año pasado se han aplicado un millón 346 mil 578 dosis en coordinación con IMSS-Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)  

La funcionaria reportó que hay 308 casos confirmados de sarampión en la capital, de los cuales 267 corresponden a 2026; 26 personas han sido hospitalizadas y se confirmó la muerte de un bebé de tres meses ocurrida el 30 de diciembre, dictaminada el 10 de febrero  

Añadió que 41 de los casos corresponden a residentes del Estado de México diagnosticados en la Ciudad de México y que 73% de las personas contagiadas no tiene antecedente vacunal.  

