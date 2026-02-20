Abrirán nuevos módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión en estas alcaldías de la CDMX

Aplicación de la vacuna contra el sarampión en la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el lunes abrirán seis nuevos centros nocturnos de vacunación contra el sarampión en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Coyoacán, los cuales operarán de 10:00 a 00:00 horas y funcionarán durante 15 días.

En conferencia, la morenista aseguró que serán “centros más grandes” con brigadas ampliadas, carpas, sillas e iluminación para facilitar la atención en horario nocturno. Además, reiteró el llamado a la vacunación: “La vacuna y solo la vacuna es lo que nos va a ayudar a prevenir el sarampión”.

Los centros operarán en las siguientes ubicaciones:

En el Deportivo Carmen Serdán y el Politécnico en Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la Utopía Santa Cruz, Iztapalapa.

Bellas Artes, en la demarcación Cuauhtémoc.

Parque de los Venados, alcaldía Benito Juárez.

Centro de Coyoacán.

La jefa de Gobierno dijo que la estrategia de vacunación se mantiene activa en 300 Centros de Salud y en puntos móviles distribuidos en la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que el lunes 23 de febrero abrirán seis centros nocturnos adicionales en:

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

Álvaro Obregón: Bioparque San Antonio.

Azcapotzalco: Parque Bicentenario.

Coyoacán: Alameda Sur.

Iztacalco: Magdalena Mixiuhca.

Iztapalapa: Centro Ixtapalcalli, Centro Cultural Ixtapalcalli

Gasman Zylbermann informó que la meta establecida por la Secretaría de Salud federal es alcanzar 2 millones 40 mil dosis para lograr “inmunidad de rebaño”.

Indicó que desde agosto del año pasado se han aplicado un millón 346 mil 578 dosis en coordinación con IMSS-Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

La funcionaria reportó que hay 308 casos confirmados de sarampión en la capital, de los cuales 267 corresponden a 2026; 26 personas han sido hospitalizadas y se confirmó la muerte de un bebé de tres meses ocurrida el 30 de diciembre, dictaminada el 10 de febrero

Añadió que 41 de los casos corresponden a residentes del Estado de México diagnosticados en la Ciudad de México y que 73% de las personas contagiadas no tiene antecedente vacunal.