Alertan por posible caída de ceniza del Popocatépetl en estas alcaldías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) informó sobre la posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl durante las próximas 18 horas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el reporte emitido a las 11:45 horas de este viernes 20 de febrero, las condiciones de dispersión indican que las emisiones de ceniza volcánica se desplazan hacia el Oeste-Noroeste, con rumbo hacia la Ciudad de México.

El informe señala que, mediante webcams, se observan emisiones de ceniza volcánica de larga duración con esa dirección. Además, el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Washington (VAAC-NOAA) reportó nuevas emisiones moviéndose hacia el Oeste-Noroeste del cráter.

La autoridad capitalina precisó que el pronóstico contempla posible caída de ceniza en las próximas 18 horas en las alcaldías mencionadas, en función de la trayectoria de la pluma volcánica.

El semáforo de alerta volcánica se mantiene en Fase 2, conforme al esquema de monitoreo vigente.

La dependencia indicó que la próxima actualización se realizará a las 07:00 horas del sábado 21 de febrero o antes, si se registrara algún evento importante relacionado con el volcán.