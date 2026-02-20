Aplicarán vacunas contra el sarampión durante el concierto de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 308 casos confirmados de sarampión, el gobierno de la Ciudad de México instalará puestos de vacunación durante el concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofrecerá el próximo 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el evento contará con módulos para aplicar vacunas y promover la inmunización entre los asistentes: “Sí va a haber puestos de vacunación en el concierto de Shakira (...) a lo largo, todo a lo largo, vamos a invitar a los jóvenes a que se vacunen”.

La morenista agregó: “En muchos momentos, la gente ha pedido que Shakira venga al Zócalo a un concierto público, gratuito, como siempre se hacen. Entonces, vamos a poner todo el conjunto de logística necesaria para que la población no sature el Zócalo y tengamos a lo largo y ancho de las calles lo necesario para que puedan disfrutar de este evento”.

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que la intención es que la población llegue ya inmunizada al evento: “Puede ser un objetivo. Es un incentivo. Pongámonos de meta que estemos ya muchos y muchas vacunadas”

El concierto fue anunciado este 20 de febrero por la mandataria en un video difundido en su cuenta de X, acompañada por Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, empresa que patrocina el espectáculo como parte de la conmemoración de su centenario.

El acceso será gratuito y se instalarán pantallas gigantes “a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución”, según explicó la jefa de Gobierno en ese mensaje.

Brugada sostuvo que el evento “se hace sin ningún costo para el gobierno” y atribuyó su realización “gracias al apoyo del Grupo Modelo”.