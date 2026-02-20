Brugada rechaza salida de Cravioto ante acusación de conflicto de interés con Fundación Haghenbeck

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de la controversia por el aseguramiento del Refugio Franciscano —él operativo con mayor exposición pública en materia de protección animal en lo que va de la actual administración— la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó que exista un elemento que obligue al secretario de Gobierno, César Cravioto, a separarse del cargo, tras los señalamientos sobre un presunto conflicto de interés por haber rentado durante más de 15 años un departamento administrado por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

El cuestionamiento se produjo durante la sesión de preguntas y respuestas posterior al informe sobre vacunación contra el sarampión, cuando una reportera preguntó si, ante la revelación de que Cravioto habitó un inmueble de esa fundación —institución vinculada al litigio por la posesión del predio donde operaba el Refugio Franciscano—, sería adecuado que el funcionario se apartara del cargo para facilitar una investigación. También señaló que la fundación lo desconoce como interlocutor en el caso.

Brugada respondió: “Bueno, el tema al que se refiere es un tema que el secretario César Cravioto ya aclaró. Nuestro gobierno es un gobierno que viene de una lucha para separar el poder económico del poder político y de una lucha que tiene que ver contra la corrupción, a favor de la democracia. Y nosotros representamos un gobierno limpio”.

Añadió: “Si tienen alguna irregularidad con pruebas, adelante, que se presenten las denuncias”.

Ante la insistencia directa sobre si la separación del cargo es una opción, la mandataria contestó: “Pues mira. Primeramente, creo que, si hay que aclarar la situación, se tiene que hacer ante las instancias correspondientes. Lo primero que se tiene que ver es si realmente, como dices, se cayó en un tema, en una irregularidad. Entonces, primero hay que partir de eso”.

La declaración ocurrió después de que Latinus hizo público el pasado 18 de febrero que Cravioto habitó “por lo menos 15 años” un departamento en la calle Isaac Newton, en la colonia Polanco, administrado por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, y que dejó el inmueble el 6 de febrero.

La fundación está vinculada al conflicto legal por el predio del Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca. Ahí, el 7 de enero último, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ejecutó el aseguramiento del inmueble bajo el argumento de presunto maltrato animal y trasladó 936 animales a distintos espacios bajo resguardo del gobierno capitalino.

Mientras la diligencia aún se desarrollaba, la jefa de Gobierno sostuvo que la actuación gubernamental se limitaba al rescate y resguardo temporal de los animales y que su administración no intervendría en la disputa legal por el predio, al tratarse de un conflicto entre particulares.

El 23 de enero, una jueza del Poder Judicial ordenó que el 30 de enero fuera restituido al Refugio Franciscano el predio asegurado.

En ese contexto, la relación contractual entre Cravioto y la fundación fue presentada públicamente como un posible conflicto de interés. Ante los señalamientos, en su cuenta de X el secretario respondió que siempre pagó la renta y negó haber favorecido a la institución:

“No voy a aceptar que quieran enredarme en un conflicto que tiene una fundación con otra fundación, o en general con el manejo de su patrimonio, porque simple y sencillamente lo que yo hice fue rentar”.