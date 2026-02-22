Queman vehículo sobre la México-Cuernavaca, en Tlalpan; desata alertas tras muerte de "El Mencho" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El incendio deliberado de un vehículo en la alcaldía Tlalpan, en la autopista México-.Cuernavaca, desató las alertas debido a la jornada de incidente similares derivados del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El reporte se dio al rededor de las 17:30 horas, tiempo del centro, en la carretera México-Cuernavaca a la altura de Casa Tlalpan.

uD83DuDD25uD83DuDE97 Vehículo incendiándose en la México–Cuernavaca uD83DuDE97uD83DuDD25



Se reporta incendio de un vehículo sobre la carretera México–Cuernavaca, a la altura de Casa Tlalpan. pic.twitter.com/HM2VB84BqT — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 22, 2026

Tras la denuncia ciudadana y la circulación profusa de videos en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, informó que su personal había tomado conocimiento del incendio, aclarando que no había personas lesionadas.

Además, la dependencia informó que el cuerpo de Bomberos, trabajaba para apagarlo.

Respecto al episodio, con base en los primeros reportes obtenidos por la policía capitalina, se pudo establecer que el vehículo fue utilizado el sábado en hecho delictivos, concretamente, en una agresión en la que hubo disparos de arma de fuego al que ya se le estaba dando seguimiento.

La Secretaría de Seguridad agregó que por ese caso se estaba realizando el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables del acto incendiario.

En tanto, no hizo mención a una posible relación con los hechos de violencia que se desataron en el país tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.