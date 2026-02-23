Corridas de autobuses desde terminal del Norte y Observatorio hacia el occidente siguen afectadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de 24 horas del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las afectaciones derivadas de los bloqueos carreteros y hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero continúan impactando la operación del transporte foráneo desde la capital del país.

A las 13:30 horas de este lunes, en un recorrido realizado por Proceso en la Terminal de Autobuses del Poniente, conocida como Observatorio, personal de distintas líneas confirmó que las corridas hacia el occidente no se han normalizado por completo.

En el mostrador de ETN, la trabajadora señaló que continúan suspendidas las corridas hacia los destinos ubicados en el estado de Jalisco, tanto en Observatorio como en la Terminal de Autobuses del Norte.?

La empleada dijo que, hasta el momento, por el destino que más quejas ha recibido de los usuarios es por la cancelación y la ausencia de viajes a Guadalajara.?

Explicó que, tras darse a conocer la muerte de Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y la reacción violenta que incluyó bloqueos carreteros, enfrentamientos armados, así como quema de vehículos y establecimientos en el país, también se suspendieron momentáneamente corridas a Querétaro y Morelia, las cuales ya fueron reanudadas.?

En paralelo, información recabada en la Central de Autobuses del Norte indica que la línea Futura mantiene suspendidas desde el domingo las corridas hacia Guadalajara, Tepic, Nayarit, Puerto Vallarta, Mezcales y Bucerías.?

Una mujer, encargada de despachar los boletos de esta línea, explicó: “Ahorita lo que te puedo vender es Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, pero nada para el Pacífico”.

Añadió que no se les ha informado cuándo se restablecerá el servicio hacia los destinos afectados y, tras revisar el sistema, señaló que las corridas programadas para el martes 24 de febrero aparecían como activas, aunque aclaró: “Pero la verdad, no sabría decirle, yo creo que durante hoy se verá si se puede normalizar mañana, no nos ha dicho nada, nosotros tampoco tenemos mucho que decirle a la gente que necesita llegar allá”.

Las restricciones se producen un día después del operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la zona serrana de Jalisco, tras el cual se registraron narcobloqueos y quema de vehículos en diversas entidades. De acuerdo con reportes difundidos la mañana de este lunes por la Guardia Nacional en su división Carreteras, persistían afectaciones en tramos de Michoacán y Jalisco, incluidas la autopista Guadalajara-Morelia, la autopista Guadalajara-Atlacomulco, la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo y el Macrolibramiento.

Los testimonios recabados en Observatorio y en la Central del Norte muestran que, a más de 24 horas del operativo federal, los servicios hacia el occidente permanecen condicionados por la situación en carretera y por la falta de certeza sobre cuándo se regularizarán por completo las salidas.