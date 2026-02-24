Alerta amarilla por frío en ocho alcaldías de CDMX para el amanecer del miércoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC)) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius para la madrugada y primeras horas del miércoles 25 de febrero en ocho alcaldías de la capital.

La medida aplica en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, de acuerdo con el aviso emitido a las 13:00 horas de este martes.

El periodo de afectación previsto es de las 00:00 a las 08:00 horas del próximo miércoles, intervalo en el que se esperan las temperaturas más bajas en esas demarcaciones.

La dependencia encabezada por Myriam Urzúa recomendó a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, así como resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222.