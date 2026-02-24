Alerta amarilla por frío en ocho alcaldías de CDMX para el amanecer del miércoles

Clima
Alerta amarilla por frío en ocho alcaldías de CDMX para el amanecer del miércolesSe pronostican entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 25 de febrero. Siga estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC)) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius para la madrugada y primeras horas del miércoles 25 de febrero en ocho alcaldías de la capital.
La medida aplica en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, de acuerdo con el aviso emitido a las 13:00 horas de este martes.
El periodo de afectación previsto es de las 00:00 a las 08:00 horas del próximo miércoles, intervalo en el que se esperan las temperaturas más bajas en esas demarcaciones.
La dependencia encabezada por Myriam Urzúa recomendó a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, así como resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.
Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222.
