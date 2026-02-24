Brugada garantiza seguridad en el Mundial y destaca que en CDMX no hubo violencia por "Mencho"

"No al mundial del despojo". Protesta en la CDMX . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 107 días del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital “está preparada para recibir el Mundial” y se garantizará la seguridad de millones de visitantes mediante un gabinete permanente en coordinación con los tres niveles de gobierno y las 16 alcaldías.

El anuncio se produjo dos días después de que, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraran más de 250 narcobloqueos con vehículos incendiados en 20 entidades, además de enfrentamientos armados, principalmente en Jalisco.

El operativo federal ocurrió el domingo 22 de febrero en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco; el capo murió mientras era trasladado herido hacia la Ciudad de México.

En ese contexto, el lunes 23 de febrero la mandataria informó que el Gabinete de Construcción de Paz y Seguridad de la Ciudad de México se declaró en sesión permanente y anunció un despliegue con apoyo de fuerzas federales. “Mantenemos vigilancia reforzada en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), en los puntos carreteros y en otros espacios estratégicos de la ciudad”.

Un día después, reiteró: “Nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante. Es, y significa, abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país, pero, en nuestro caso, a la ciudad, visitantes, sobre todo internacionales”.

Como parte de la estrategia específica para la justa mundialista, Brugada informó que se instalará un gabinete permanente en coordinación con las 16 alcaldías: “Fue uno de los acuerdos que tuvimos en nuestro cabildo: propusimos instalar un gabinete con todos los gobiernos locales de las 16 alcaldías, y de esta manera tendremos un gabinete permanente con los tres niveles de gobierno”.

Añadió que una de las tareas asignadas a las demarcaciones será revisar el funcionamiento de establecimientos mercantiles, incluidos restaurantes y chelerías, para verificar que operen conforme a la ley

La medida amplía la coordinación interinstitucional en un periodo en el que la ciudad prevé concentraciones masivas no solo en el estadio sede, sino en distintos puntos.

En materia de seguridad tecnológica, indicó que actualmente funciona el 97% de las cámaras de videovigilancia en la capital y recordó la adquisición reciente de 30 mil videocámaras.

Al referirse a los hechos violentos del domingo en otras entidades, Brugada Molina afirmó: “Durante estos acontecimientos del domingo, aquí en la Ciudad de México se garantizó calma, tranquilidad y orden público. No hubo incidentes de violencia, de relevancia, y vamos a continuar, como lo hacemos todos los días, en esta senda de reducción de los delitos de alto impacto”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que continúan los trabajos de coordinación con el Gobierno de México y las alcaldías para desplegar operativos en todos los sitios donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial, no solo en el estadio, sino en diversos puntos de la ciudad.

El jefe de la policía dijo que existe una agenda de riesgos que contempla distintos escenarios desde hace meses e incluso años: