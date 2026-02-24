CDMX venderá 60 mil placas conmemorativas del Mundial; esto costarán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del 9 de marzo, comenzará la emisión de 60 mil placas de circulación conmemorativas de la Copa Mundial 2026, con un costo de mil 500 pesos —equivalente al trámite regular— y con una recaudación estimada de 90 millones de pesos que serán destinados a proyectos de electromovilidad, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La disponibilidad inicial será de 60 mil piezas y podrá ampliarse según la demanda ciudadana. El trámite podrá realizarse de manera presencial en oficinas de la Tesorería y de forma digital a través de la App CDMX.

“Se trata de una edición limitada (…), están los tres modelos de placas que van a poder gestionarse, son las placas mundialistas y van a poder hacer su cambio de placas sin ningún problema; el costo va a ser de mil 500 pesos, no es más que lo que se cobra para cualquier cambio de placa”, afirmó Brugada en conferencia este martes 24 de febrero.

La mandataria señaló que el trámite podrá realizarse desde el celular mediante la aplicación oficial, como parte de lo que definió como una nueva etapa digital en la ciudad: “Desde el celular, desde esta aplicación, los ciudadanos podrán consultar y pagar adeudos de agua, vigentes y vencidos; podrán consultar y pagar el predial, incluso el año completo; también escanear líneas de captura mediante códigos QR (…) y también descargar comprobantes digitales en cualquier momento; y también a través de esta aplicación localizar dónde se encuentran las oficinas de la Tesorería donde puedan llevar a cabo el trámite que requieran”.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que, una vez publicados los lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el trámite podrá realizarse de manera completamente digital, con opción de recoger las placas en un módulo o recibirlas en el domicilio en un plazo de tres días hábiles.

“Son placas para el servicio de transporte privado del automóvil, son para automóvil exclusivamente, no hay para carga, no hay para otras modalidades”, señaló.

El trámite, según el funcionario, no tarda más de 5 minutos y se dividirá en tres modalidades: vehículos nuevos, foráneos y usados.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, precisó que se habilitarán 40 ventanillas adicionales para agilizar el reemplacamiento en Santa Fe, Buenavista, Martín Carrera y Zaragoza, además de módulos de atención especial en Chinampac de Juárez, en Iztapalapa; en Buenavista, en Cuauhtémoc; y en la colonia Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez.

También se implementará la modalidad opcional de entrega a domicilio con un costo adicional de 290 pesos más IVA.

Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz Sánchez, informó que el portal para iniciar solicitudes estará disponible esta semana y que el proceso también estará habilitado en la App CDMX.