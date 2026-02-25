Brugada amplía la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo hasta el 10 de abril

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la ampliación hasta el 10 de abril del periodo de Consulta Pública del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045, con el argumento de “garantizar que más capitalinas y capitalinos compartan propuestas para orientar este plan a un horizonte de 20 años”.

El anuncio se realizó durante la inauguración del Foro Capital y Metrópoli, organizado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

De acuerdo con la mandataria, en tres meses se han recabado más de 200 mil propuestas mediante foros, talleres, encuestas, consultas, espacios digitales y debates, además de 650 actividades participativas y 40 mil consultas domiciliarias.

También informó que se recibieron 12 mil 500 propuestas a través de la plataforma Plaza Pública y que se realizaron 68 asambleas en pueblos originarios.

“Queremos una ciudad más justa, habitable, segura, feminista y con derechos para todas, todos y todes, entonces hay que prorrogar los plazos para que la población pueda participar sin límites; que no sea el tiempo un impedimento para tener más propuestas. Tenemos que ir construyendo consensos”, declaró

Brugada sostuvo que la capital es la única entidad del país con un sistema de planeación basado en consulta ciudadana y destacó que el IPDP es un organismo público descentralizado que surgió de la Constitución de la Ciudad de México con el mandato de guiar el desarrollo mediante consultas sobre el presente y el futuro de la ciudad

Como parte del proceso, indicó que, en coordinación con Educación Federal, se aplicaron 120 mil encuestas a niñas y niños en 500 escuelas y que “incluso con UNICEF se está celebrando una consulta electrónica dirigida específicamente a los jóvenes”.

La jefa de Gobierno enlistó los ejes que estructuran el PGD: Ciudad Productora de Salud; Ciudad del Bienestar y los Cuidados; Ciudad Habitable y con Equilibrio Ecológico; Ciudad Pluricultural; Ciudad con Derecho al Espacio Público; Ciudad con Vivienda Asequible, y Ciudad con Economía Dinámica.

En ese marco, dijo: “Tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial que debemos sacar adelante. El Programa de Ordenamiento Territorial y luego vienen los programas en cada demarcación, así como los parciales y sectoriales”.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, afirmó que la elaboración del programa representa “un momento clave para definir el modelo de ciudad que se busca y quiénes participan en su diseño y ejecución”.

Por su parte, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Sarabia, indicó que el proceso constituye un ejercicio para “construir horizontes de esperanza y expectativas reales de transformación”.

¿Qué ha pasado con el PGD?

La decisión de ampliar el plazo ocurre en un contexto en el que el proceso del PGD ha estado marcado por cuestionamientos legislativos y ajustes administrativos.

El 13 de noviembre pasado, durante su comparecencia ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México, el entonces recién nombrado secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Pablo Yanes, reconoció que el documento publicado desde el 10 de noviembre seguía en revisión y era todavía un anteproyecto.

En esa sesión adelantó que el Gobierno capitalino analizaba extender los plazos para la recepción de observaciones ciudadanas.

“No queremos imponer nada, se lo garantizo, queremos abrir un espacio de diálogo, de deliberación, de encuentro”, afirmó ante diputados. También señaló que la Secretaría evaluaba prolongar la consulta hasta por 45 días más para evitar que el documento “quede sin legitimidad social”.

Las declaraciones de Yanes se dieron un día después de que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por la diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, y por Andrés Atayde, coordinador de la bancada, acusara al IPDP de haber iniciado la consulta sin cumplir con las etapas que marca la ley y exigiera suspender el procedimiento hasta contar con la aprobación previa de la Junta de Gobierno.

El proceso del PGD también arrastra antecedentes de retrasos desde la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno.

En mayo de 2023 se envió al Congreso local el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT); siete meses después, y un día antes de que venciera el plazo para su votación en el pleno, el entonces jefe de Gobierno sustituto, Martí Batres, retiró ambas propuestas con el argumento de incorporar un capítulo sobre el “cártel inmobiliario”, lo que volvió a posponer su discusión legislativa.

En ese marco, la ampliación anunciada por Brugada se suma a una serie de ajustes en el calendario y en la ruta institucional de un instrumento que deberá ser avalado por la Junta de Gobierno del IPDP y posteriormente enviado al Congreso capitalino para su análisis y eventual aprobación.