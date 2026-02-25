Cuidado con estos SMS sobre supuestos adeudos vehiculares: son un fraude

Nacional
Cuidado con estos SMS sobre supuestos adeudos vehiculares: son un fraudeLa Semovi alertó sobre mensajes de texto que notifican multas falsas y reclaman pagos. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) alertó sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos en los que se notifican supuestos adeudos, multas o sanciones en materia de movilidad y se solicita a los destinatarios ingresar a enlaces externos para realizar pagos inmediatos.
En una tarjeta informativa, la dependencia informó que identificó SMS que informan sobre presuntas infracciones pendientes, incluyen vínculos para “consultar” o “pagar”, solicitan datos personales o bancarios y presionan a los usuarios para efectuar transferencias de manera inmediata.
La Semovi precisó que “estos mensajes son FALSOS” y subrayó que no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.
En ese contexto, pidió a la ciudadanía no dar clic en enlaces sospechosos, no compartir información personal o bancaria, verificar cualquier adeudo únicamente a través de los canales oficiales y reportar el número del que proviene el mensaje.
En su comunicado, la Semovi no informó cuántos casos han sido detectados ni si existen denuncias formales ante la autoridad competente, y se limitó a reiterar que para consultas y trámites deben utilizarse exclusivamente el portal y las redes sociales oficiales.
ALERTA A LA CIUDADANÍA POR POSIBLE FRAUDE— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) February 25, 2026
La Secretaría de Movilidad informa a la ciudadanía sobre la detección de mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que se notifican supuestos adeudos de movilidad, multas pendientes o sanciones, solicitando ingresar a enlaces externos… pic.twitter.com/DELvNgIiSZ