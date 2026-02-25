Desalojan edificio “Prisma” del PJF por amenaza de bomba

Trabajadores y usuarios que se encontraban en el edificio “Prisma” del Poder Judicial de la Federación (PJF). Foto: @RaulGtzNR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Centenas de trabajadores y usuarios que se encontraban en el edificio “Prisma” del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicado en Avenida de los Insurgentes al sur de la Ciudad de México, fueron evacuados debido a una amenaza de bomba.

Fuentes judiciales confirmaron que esta mañana en el inmueble se recibió una llamada telefónica reportando un artefacto explosivo supuestamente en el edificio de 14 pisos.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado a quién se atribuyó la llamada telefónica.

Por ello, el edificio fue desalojado para que personal especializado del Agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) ingresara a revisar el lugar.

“Los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros.

“Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores”, señaló la SSCCDMX.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los trabajadores y usuarios permanecieron afuera del edificio durante más de 20 minutos y para estos momentos ya se encuentran laborando de manera normal.