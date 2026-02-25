Por remodelación, el AICM pide a pasajeros evitar llegar en auto y usar el Metrobús

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el Mundial de Futbol 2026 a la vuelta de la esquina, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) remodela sus instalaciones a marchas forzadas, pidiendo a los pasajeros usar vías alternas para llegar a tiempo a sus vuelos.

La terminal aérea informó que inició con el mantenimiento de sus tres estacionamientos, por lo que se ha reducido temporalmente la capacidad de cajones para automóviles en las dos terminales del aeropuerto.

Los trabajos de remodelación comenzaron con la renovación de mil 552 de los más de 6 mil 500 cajones para autos que forman parte de sus instalaciones. En la Terminal 1 se han intervenido áreas de los niveles 4, 5 y 6 del estacionamiento nacional, mientras que en la Terminal 2 solo el cuarto nivel.

Ante este panorama, el AICM hizo un llamado a evitar el acceso en vehículos particulares y, en su lugar, utilizar la nueva ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús.

La recién inaugurada ruta Quetzalcóatl conecta desde la Glorieta de Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, pasando por el Centro Histórico y otros puntos estratégicos como la Terminal de Autobuses TAPO.

El costo de este servicio es de 30 pesos y se puede acceder únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Su horario de operación es de lunes a sábado de 4:30 a 0:00 horas y domingos de 5:00 a 0:00 horas.

La Línea 4 del Metrobús cuenta con 19 autobuses eléctricos, lo que significó una inversión de 112 millones de pesos por parte de los concesionarios del sistema, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Estas nuevas unidades se integran a la flota de la línea, dando un total de 124 autobuses, de los cuales 74 son eléctricos.

Los puntos temporales de ascenso y descenso de pasajeros que tomen el Metrobús con dirección al aeropuerto capitalino se ubican en la puerta 7 de la Terminal 1, así como en la puerta 4 de la Terminal 2.

Entre otros cambios en sus operaciones, este martes el AICM también anunció la suspensión del servicio de Aerotrén, transporte que une ambas terminales.

Aunque inicialmente dio a conocer que no operaría hasta nuevo aviso y los usuarios tendrían que trasladarse en las unidades de Metrobús, por la tarde del mismo día se anunció la reanudación del servicio.

Sin embargo, se recomienda optar por la nueva ruta del Metrobús para evitar contratiempos, ya que, por las remodelaciones, podría volver a estar fuera de servicio el Aerotrén.

Esto ha generado molestia entre los usuarios que tienen vuelos programados en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, pues en redes sociales han asegurado tener problemas con los traslados.

AICM anuncia construcción de nuevo estacionamiento

A principios de este año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la construcción de un estacionamiento de seis niveles como parte de su proyecto de remodelación que comenzó en 2025.

Este nuevo espacio contará con mil 182 cajones para vehículos de diversos tamaños y tendrá una superficie de 5 mil metros cuadrados.

Según la terminal aérea, la obra tiene el objetivo de mitigar la problemática de saturación vial que afecta la terminal, por lo que también incluirá la incorporación de carriles de circulación adicionales, la adecuación de la glorieta exterior, un puente peatonal e incluso la construcción de otro estacionamiento de corta estancia, con una capacidad para 187 automóviles.

Las autoridades esperan alcanzar el 80% de las remodelaciones previstas para el aeropuerto capitalino antes de la inauguración del Mundial 2026.