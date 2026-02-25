Suspenden experiencia inmersiva de "Alicia en el País de las Maravillas" en Parque Lira

PAOT suspende experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira. Foto: X: @PAOTmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Ciudad de México (PAOT) determinó la suspensión del evento “Alicia en el País de las Maravillas: experiencia inmersiva” ubicada en el Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en medio de la controversia política y vecinal por la instalación del espectáculo privado en un espacio público.

En un comunicado fechado el martes 24 de febrero, la PAOT informó que la medida se adoptó luego de que el viernes 20 de febrero su personal acudió al sitio para realizar un reconocimiento de hechos y, al no localizar a un responsable, dejó un citatorio.

El lunes 23 regresó al parque y, según el documento, la empresa organizadora, Beste Templen, “no presentó las autorizaciones o evidencias de solicitud necesarias para el desarrollo del evento”.

La dependencia precisó que, en materia de patrimonio cultural, no se acreditaron los permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMET), ni se cuenta con la declaratoria de cumplimiento que debe emitir la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Agregó que la actividad también debe contar con la autorización y/o visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que el parque alberga monumentos de valor histórico.

“Por lo cual esta institución, en cumplimiento con la normatividad aplicable, impuso esta medida precautoria, la cual permanecerá hasta que la empresa presente los permisos requeridos”, señaló la PAOT.

Por su parte, el alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, difundió un video en su cuenta oficial de X: “El día de hoy, las autoridades de la Ciudad de México suspendieron el arranque del evento Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira”.

En la grabación sostuvo que la empresa “cumplió con todos los trámites ante la alcaldía” y agregó: “Sin embargo, requirieron documentos adicionales que no son necesarios para nuestras autorizaciones”.

También declaró: “No se requiere el visto bueno de sitios patrimoniales porque no se intervienen los elementos catalogados”.

En un comunicado, la alcaldía señaló que la empresa organizadora cumplió con los trámites y que estos fueron revisados y autorizados conforme a la normatividad vigente.

Añadió que tanto el INAH como la PAOT realizaron recorridos y concluyeron que “no hay afectación alguna tanto a las áreas verdes como a la fauna, así como a los monumentos históricos”.

La polémica

La suspensión ocurrió en el contexto de la controversia generada desde el 3 de febrero, cuando Tabe anunció que el Parque Lira sería sede del espectáculo por seis meses.

El diputado local morenista Víctor Hugo Romo acusó entonces al alcalde de “privatizar el Parque Lira” y señaló que los permisos estaban “en trámite”, pese a que el montaje ya se encontraba en marcha.

El 9 de febrero, habitantes de colonias aledañas bloquearon ambos sentidos de avenida Parque Lira y Eje Vial 3 Sur durante más de 24 horas para protestar por el acordonamiento del parque.

En ese marco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró: “Voy a hablar con el alcalde Mauricio Tabe, porque considero que no debemos privatizar un espacio público”, y planteó que el proyecto podría realizarse en otros espacios.