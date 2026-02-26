Brugada pone en marcha la campaña “Somos una ciudad feminista”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha este 26 de febrero la campaña institucional “Somos una ciudad feminista”, una estrategia de comunicación creada para difundir derechos de las mujeres y fijar la postura del gobierno capitalino frente a lo que la morenista describió como una agenda internacional de retrocesos.

Durante la presentación del programa Tiempo de Mujeres, Brugada afirmó: “Hoy, que en otras partes del mundo están amenazados los derechos de las mujeres, por una agenda de retrocesos que ha estado impulsando la ultraderecha internacional. Frente a ello, desde la Ciudad de México decimos alto y claro: ni un paso atrás en los derechos feministas conquistados”.

“Somos la ciudad feminista que no se rinde y no retrocede”, expresó al presentar la campaña, la cual —dijo— busca hablar “sobre los derechos de las mujeres en esta Ciudad de México”.

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, explicó que la estrategia retoma la campaña “Si Te Tocan, Nos Toca”, difundida en noviembre durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia, cuyo objetivo fue “demostrarle a la gente que las mujeres no están solas” y que el derecho a una vida libre de violencia “solamente ocurre si toda la sociedad se compromete”.

La funcionaria refirió que la jefa de Gobierno instruyó mantener esa comunicación “llevando las imágenes, las frases al Metro, a los espectaculares, a todos lados, a lo largo de todo el año”, para evidenciar que la ciudad no actúa solo en fechas específicas, sino “permanentemente”.

Cuevas precisó que la campaña inaugurada este jueves tiene siete ejes principales, cada uno acompañado de propuestas gráficas que “aglutina una serie de políticas públicas o acciones, que se están haciendo en las diferentes dependencias”.

Los ejes

Somos la Ciudad de las Mujeres Libres y Seguras, enfocado en seguridad y atención a la violencia contra las mujeres.

Somos la ciudad donde, si tocan a una, respondemos todas, relacionado con la política de cero tolerancia a la violencia.

Somos la Ciudad Feminista que No Se Rinde y No Retrocede.

Somos la ciudad que convirtió la lucha de las mujeres en derechos.

Somos la ciudad donde las niñas pueden ser lo que quieran ser.

Somos la ciudad que revalora, reduce y redistribuye el trabajo de los cuidados.

Somos la ciudad que hace la revolución de los cuidados.

Somos la ciudad donde las mujeres ya no lloran; las mujeres bailan, cantan y luchan.

Brugada indicó que “este conjunto de frases va a envolver a la ciudad, a partir de hoy” y que comenzarán a verse en espacios públicos como parte de la difusión permanente.

La secretaria de las Mujeres informó que durante marzo se realizarán más de 100 actividades institucionales vinculadas con la campaña y que se habilitará una “Cartelera 8M” en las páginas oficiales de las dependencias para concentrar la oferta de servicios y acciones territoriales.

Entre las acciones anunciadas se incluyen jornadas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en las 16 alcaldías para revisar carpetas; entrega de titularidad de tierra a mujeres ejidatarias; actividades de la Consejería Jurídica para regularización documental; y una clase masiva de educación integral en sexualidad en el Monumento a la Revolución.

En el contexto de la conmemoración del 8 de marzo, la jefa de Gobierno recordó que esa fecha “es un día de lucha de las mujeres” y sostuvo que la campaña no se limita a una jornada específica, sino que busca mantener comunicación permanente con la ciudadanía sobre la agenda de derechos.

Al cierre de su mensaje afirmó: “Lo personal es político, y lo político transforma vidas. La transformación tiene rostro de mujer. Y la transformación será feminista, o no será”.