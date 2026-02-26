Concierto de Shakira en el zócalo: CDMX da recomendaciones a los asistentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres días del concierto gratuito que Shakira ofrecerá el domingo 1 de marzo en el Zócalo, el Gobierno de la Ciudad de México difundió un listado de recomendaciones dirigidas a quienes planean asistir al evento, con indicaciones específicas sobre objetos permitidos, restricciones de acceso, rutas de evacuación, movilidad y atención ante emergencias.

En una tarjeta informativa, la administración encabezada por la morenista Clara Brugara, informó que el concierto tendrá una duración prevista de más de dos horas, por lo que se exhorta a las y los asistentes a prever su estancia en la zona y atender en todo momento las indicaciones del personal de protección civil y seguridad, que difundirá mensajes mediante altavoces y a través de la red de pantallas ubicadas en el perímetro del Centro Histórico.

Las recomendaciones difundidas para el público son las siguientes:

No ingresar al Zócalo ni a las zonas de difusión del concierto con bebidas alcohólicas.

No portar botellas de vidrio o metal.

No introducir bolsas voluminosas.

No ingresar objetos punzocortantes, hieleras, latas, aerosoles, pirotecnia, sillas ni mascotas.

Sí se permitirá el acceso con bolsas pequeñas o cangureras.

Se autoriza el ingreso con binoculares, teléfonos celulares, baterías externas e impermeables o chamarras.

Identificar previamente las rutas de evacuación.

Ubicar las 11 carpas de Locatel que se instalarán en las inmediaciones del Centro Histórico para atención médica y orientación.

En caso de extravío, acudir a los módulos de atención que instalarán distintas dependencias en el Primer Cuadro.

Si se activa la alerta sísmica, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Reportar cualquier situación de riesgo al personal de gobierno o a elementos de seguridad pública.

Mantener bolsos o mochilas siempre a la vista y sujetos en la parte frontal.

Evitar portar tarjetas o cantidades elevadas de efectivo; llevar solo lo indispensable para transporte.

Guardar el teléfono celular después de utilizarlo y no mantenerlo en la mano de forma constante.

Acudir preferentemente en transporte público para evitar congestionamientos en la zona.

Automovilistas deben evitar el perímetro comprendido por avenida Insurgentes Norte, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini, Dr. Claudio Bernard y avenida Chapultepec en su intersección con Insurgentes.

Además, el Gobierno local recomendó que familias con menores de edad, personas adultas mayores con complicaciones físicas o de salud y personas con discapacidad consideren seguir el concierto desde las pantallas gigantes que se instalarán en la explanada de la Alameda Central y en el Monumento a la Revolución, como alternativa a la concentración en la Plaza de la Constitución.