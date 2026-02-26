Desalojan la Ciudad Judicial en CDMX por amenaza de bomba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este jueves, personal y público usuario del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) fueron desalojados de los inmuebles que integran la Ciudad Judicial en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, por una amenaza de bomba.

Este es el segundo día consecutivo en que instalaciones jurisdiccionales reciben este tipo de amenazas, pues el miércoles, el Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió un aviso similar en el edificio “Prisma” de Insurgentes Sur, y fueron desalojados trabajadores y público usuario.

Sin ordenar suspensión de labores y términos legales, el PJCDMX publicó un aviso en el que solicitó a los trabajadores y al público atender las indicaciones de las autoridades.

“Derivado de un reporte recibido por las autoridades de seguridad pública, se activaron los protocolos institucionales correspondientes ante una amenaza de riesgo en las inmediaciones de los juzgados ubicados en la colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

“En tanto, se han adoptado las medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y del personal del Poder Judicial. Se exhorta a todo el personal del Poder Judicial y público en general atender las indicaciones de las autoridades y a mantenerse informado a través de los canales oficiales”, señala el aviso.

Al fina fueron desalojadas cerca de siete mil personas.

En la Ciudad Judicial se encuentran ubicados juzgados civiles, salas familiares, civiles, salas de oralidad penal, así como las oficinas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Las amenazas de bomba a instituciones jurisdiccionales ocurren unos días del operativo realizado en Jalisco, en el que fue abatido Ruben, Nemesio Oseguera, Cervantes “el Mencho “ líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha provocado bloqueos, carreteros y enfrentamientos armados entre integrantes de la delincuencia, organizada y elementos de las fuerzas armadas.