Peregrinos sufren accidente en Constituyentes tras visitar la Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la alcaldía Miguel Hidalgo, al menos diez peregrinos resultaron lesionados tras el choque de un camión de transporte de pasajeros y una camioneta tipo pick up que integraban un convoy de fieles que regresaba a Toluca luego de visitar la Basílica de Guadalupe.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Constituyentes y General Gómez Pedraza, a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que personal policial realiza labores de abanderamiento y control vial en la zona mientras paramédicos brindan atención médica a las personas lesionadas.

De acuerdo con reportes periodísticos, el autobús se impactó por alcance contra la camioneta en la que también viajaban peregrinos.

En el lugar fueron atendidos fieles con diversas lesiones y crisis nerviosas; una mujer fue trasladada a un hospital debido a una fractura de cadera. Las autoridades no han precisado, hasta el momento, las causas que originaron el accidente.

Los conductores de ambas unidades fueron detenidos por oficiales de la SSC y serán presentados ante las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.

El incidente obligó al cierre de carriles laterales de avenida Constituyentes con dirección a Santa Fe para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.