Retirarán memorial de Javier Valdez en Casa Refugio Citlaltépetl por "cierre de puertas" a ONG

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El memorial al periodista asesinado Javier Valdez Cárdenas será retirado de la Casa Refugio Citlaltépetl debido a que se requirió al personal “cerrar las puertas” a las organizaciones de la sociedad civil que dieron vida al recinto, por órdenes de Mariana Gómez Godoy, titular de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Gómez Godoy es hija de la actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

En una carta dirigida a la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, Griselda Triana López, viuda de Valdez Cárdenas, asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017, anunció el próximo retiro del Memorial Javier Valdez, mismo que fue inaugurado el 15 de noviembre de 2018, con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

“El Memorial Javier Valdez no merece ni debe estar en un lugar muerto para la memoria, un espacio muerto para la liberta de expresión y donde se ejerce y se permite la violencia en los espacios laborales”, sostuvo la viuda del reconocido periodista sinaloense, autor de diversos libros y de la columna Malayerba, en la carta publicada en sus redes sociales.

En la misiva, Triana López recordó que, tras la muerte de su esposo, se vio obligada a desplazarse de su natal Culiacán en la Ciudad de México, donde fue invitada a colaborar en Casa Refugio, donde laboró hasta diciembre de 2025.

Agregó que, para su sorpresa, después de una conversación informal con el personal de la Secretaría de Cultura en la que reveló que le dolía haber dejado en su casa de Culiacán los libros de Javier y su biblioteca personal, el entonces titular de la dependencia, Alfonso Suárez del Real, “decidió rescatar ese espacio en ruinas de la Casa para convertir lo que ahora alberga el Memorial Javier Valdez: un espacio para la memoria, un espacio para la libertad de expresión, un refugio para la palabra herida”.

Destacó que “cuando nadie volteaba a ver Casa Refugio”, organizaciones de la sociedad civil “nos donaron desde un foco, material de papelería, impresora, tintas, sillas, mesas, manteles, cafetera, sonido, extensiones, micrófonos, pantalla, proyector, muebles de oficina, pintura y muchas otras más” para el funcionamiento del espacio.

“Gracias al apoyo de muchas organizaciones transformamos el recinto que dio refugio a infinidad de actividades relacionadas con derechos culturales, derechos humanos y libertad de expresión”, apuntó Triana López.

Contó que, con el cambio de adscripción de la Casa Refugio, ahora bajo la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura, en el cuarto trimestre de 2025, se pidió a los empleaos “cerrar las puertas a todas esas organizaciones de sociedad civil, defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión, principalmente”.

“Lamentablemente la memoria es selectiva y se les ha olvidado que rescatar este espacio fue gracias al apoyo de todas esas personas que lo mantuvieron de pie: activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, escritores, editoriales, artistas, ONG’s y organizaciones de la sociedad civil”, resaltó Triana López.

Agregó que “lo más grave durante este proceso de transición a la Dirección de Patrimonio, fue atestiguar la manera en que se ejerció violencia en contra de algunas de mis compañeras”.

Al sostener que esas prácticas “jamás deben permitirse ni tolerarse en ningún espacio, mucho menos en donde se promueven los derechos humanos”, Triana López anunció que próximamente se pondrá en contacto con la Dirección de Patrimonio “para formalizar el retiro del Memorial y cerrar este capítulo”.

Con licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, grado obtenido por acuerdo de la Secretaría Educación Pública en 2022, Gómez Godoy inició su carrera en la administración pública durante la administración pública durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con su curriculum vitae, entre 2019 y 2024, estuvo al frente de la Subdirección de evaluación y procesamiento de información, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, posición en la que estuvo antes de tomar la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura durante el actual gobierno de Clara Brugada.