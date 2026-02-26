¿Tienes un auto de 1996? Así se pueden obtener placas para vehículos antiguos en CDMX

Un vehículo clásico con placas de "auto antiguo". Foto: Benjamín Flores / Procesofoto / DF

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la Ciudad de México los vehículos con más de tres décadas de vida pueden evitar la verificación vehicular e incluso el programa Hoy No Circula.

Este 2026, algunos propietarios de modelos del año 1996 o anteriores tienen la oportunidad de "jubilar" sus autos de varias restricciones vehiculares, siempre y cuando cumplan con las rigurosas reglas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Filtro técnico del IPN

El acceso a este régimen de excepción no es automático ni se garantiza únicamente con la edad del vehículo. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del IPN es el organismo encargado de emitir el dictamen de originalidad, un documento indispensable para que la Secretaría de Movilidad (Semovi) autorice las placas de “auto antiguo”.

Dentro de las instalaciones del CIITEC, especialistas evalúan que la unidad conserve al menos el 80% de sus piezas originales y que no presente modificaciones en el motor o sistema de transmisión.

El costo de esta revisión es de 750 pesos, monto que no es reembolsable, incluso si el dictamen resulta negativo. Además, el pago se realiza únicamente en sucursal, con los datos detallados en la página oficial del Centro: https://www.ciitec.ipn.mx/servicios/autoantiguo.html

Para solicitar este servicio, el CIITEC establece reglas estrictas:

Capacidad limitada: solo se atienden 20 unidades por día, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, sin necesidad de cita. Las instalaciones se ubican en la Calzada de Cecati s/n, Santa Catarina, Azcapotzalco, 02250 Ciudad de México.

Estado de la unidad: el vehículo debe presentarse en perfectas condiciones físico-mecánicas y de limpieza (interior, exterior y motor).

Documentación: se requiere una "Carta Bajo Protesta de Decir Verdad", un escrito libre dirigido al Centro, original y copias de la factura, tarjeta de circulación e identificación oficial. En caso de vehículos extranjeros, es obligatorio presentar el pedimento de importación y el título de propiedad.

Los modelos que califican

Con la entrada del año 2026, una nueva generación de vehículos puede aspirar al estatus de patrimonio histórico. Los modelos que cumplen los 30 años reglamentarios incluyen desde autos populares hasta unidades de alta gama. Entre los ejemplares que ya pueden iniciar el trámite se encuentran:

Nissan Tsuru

Chevy Pop

Volkswagen Jetta (tercera generación en México)

Dodge Neon y Stratus (primera generación)

Ford Explorer (segunda generación)

Modelos de lujo: Porsche 911 (993), Ferrari F355, BMW Z3 y Jaguar XJ-Series.

El proceso administrativo y sus costos

Una vez obtenido el dictamen favorable del IPN, el propietario debe enfrentarse al siguiente filtro: la Semovi. El proceso implica enviar al correo electrónico autoantiguo@cdmx.gob.mxv, archivos en PDF de la identificación oficial, comprobante de domicilio, el dictamen del CIITEC, facturas del automóvil y la baja de las placas anteriores.

Si la autoridad valida el expediente, emitirá una línea de captura por aproximadamente 972 pesos para el cambio de matrículas. Sumando ambos trámites, el costo total para obtener el dictamen de “auto antiguo” ronda los mil 722 pesos.

Sobre los beneficios

El reconocimiento de un vehículo como "antiguo" no solo otorga el privilegio de circular diariamente y exentar la verificación, también impacta directamente en el patrimonio del dueño: eleva el valor comercial de la unidad en el mercado y permite acceder a pólizas de seguro especializadas que protegen la inversión basándose en su valor de colección, no en depreciaciones de mercado convencionales.

Sin embargo, tanto el CIITEC como las autoridades de movilidad reiteran que el proceso es meticuloso y no admite unidades descuidadas o modificadas que alteren su valor histórico real.