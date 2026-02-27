Brugada anunció alumbrado monumental en el Zócalo por el Día Internacional de la Mujer. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el Zócalo capitalino contará con alumbrado monumental con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y presentó la octava edición del Festival Tiempo de Mujeres 2026, que se realizará del 27 de febrero al 19 de abril en más de 60 sedes, con 100 actividades y la participación de mil 500 artistas.

Durante la presentación del programa, Brugada informó que en marzo se colocará iluminación especial en la Plaza de la Constitución, similar a la que se instala el 15 de septiembre, el Día de Muertos y el 20 de noviembre: “Ahora vamos a tener en marzo una iluminación monumental también y queremos que los edificios públicos también se iluminen de morado”.

Indicó que el 7 de marzo se realizará una acción simbólica en el Zócalo para formar con letras la consigna: “Mujeres Siempre Vivas, Siempre Libres y Siempre Iguales”.

Festival Tiempo de Mujeres

En el mismo acto, la secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen, informó que esta edición del festival duplicó la programación y triplicó el número de artistas participantes respecto al año anterior.

Detalló que la cartelera incluye 20 funciones de danza y teatro, 23 exposiciones, 25 conciertos, 11 encuentros, 10 proyecciones, 10 actividades académicas, 15 talleres, 50 charlas y conversatorios y ocho convocatorias.

El calendario arranca el 27 de febrero, con una clase masiva de educación integral en sexualidad en el Monumento a la Revolución a las 16:30 horas.

El 4 de marzo se dará el balonazo inicial del torneo Mujeres Libres en el Futbol y ese mismo día inicia la exposición itinerante “Ella”, compuesta por 32 figuras de mujeres históricas que recorrerán la ciudad.

El 6 de marzo se realizará el Encuentro de Mujeres Policías y el 11 de marzo se llevará a cabo un encuentro con mujeres trabajadoras del transporte.

El 29 de marzo se presentará Xóchitl, Muestra Femenil de Danzas Tradicionales en el Lago de los Reyes Aztecas, en Xochimilco

Entre las actividades del festival se encuentran:

El Rally Violeta: Mujeres, Futbol y la Ciudad de México.

El Primer Encuentro de Arte Público Monumental Feminista.

El Campamento 8M en el PILARES Joya de Nieves, en la Sierra de Guadalupe.

El Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía en el Museo Archivo de la Fotografía.

La exposición de mujeres fotoperiodistas en las Rejas de Chapultepec.

La obra "Te daría mi cuerpo".

La Baila Sonidera en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El programa Cuícatl: Mujeres en la Música, con 49 grupos en 14 escenarios.

El Encuentro de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes.

El Primer Encuentro de Mujeres Promotoras del Arte y la Cultura.

El concurso Mujeres en Escena.

La convocatoria Las Niñas Cuentan.

La premiación de La Canción del Buen Amor, cuyas transmisiones se realizan en Capital 21.

La secretaria de Cultura informó que a partir del 1 de marzo el portal oficial del festival permanecerá activo de manera permanente para programar actividades durante todo el año.

Con el encendido del alumbrado monumental y la activación del Festival Tiempo de Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México abre su propia narrativa pública rumbo al 8 de marzo, centrada en actividades culturales, mensajes institucionales y despliegue simbólico en el espacio urbano. La agenda oficial contrasta con el eje que históricamente ha marcado la movilización de ese día —denuncias por feminicidios, violencia sexual, desapariciones de mujeres y deficiencias en la investigación y sanción de estos delitos—, temas que no fueron abordados de manera directa por la jefa de Gobierno durante la presentación.