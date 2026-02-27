Colapsan gradas durante foto de graduación de la Ibero en la CDMX; hay 33 heridos

Colapsan gradas mientras estudiantes de la Ibero se tomaban foto de graduación. Foto: Captura de video; X: @SGIRPC_CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un total de 33 estudiantes resultaron lesionados en el colapso de unas gradas mientras de tomaban su foto de graduación en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

El incidente se registró en el campus de Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, en la alcaldía Álvaro Obregón, la mañana de este viernes, cuando la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología realizaban la sesión fotográfica con motivo de la conclusión de sus estudios superiores.

En redes sociales circulan videos del momento en que los universitarios sonreían para las fotos cuando la estructura colapsó, provocando la caída de los jóvenes.

#Ahora |



Se derrumba templete, mientras se tomaban la foto en la @IBERO_mx, personal de @SUUMA_CDMX, Cruz Roja, Protección Civil y Erum atienden a los lesionados. #Video ?????? pic.twitter.com/dFTskVKUzQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 27, 2026

La Ibero informó en un pronunciamiento que, de manera inmediata, activó sus protocolos institucionales de seguridad y atención a emergencias.

Del total de lesionados, 28 fueron atendidos en el campus y cinco fueron trasladados a centros hospitalarios para que se les realizaran valoraciones complementarias. Hasta el momento, ninguno de los afectados presenta lesiones que comprometan sus vidas.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México acudieron al lugar del siniestro.

“A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella”, concluyó la dependencia en una publicación en X.

Protección Civil cifró en 23 el número de personas que sufrieron golpes y lesiones, y en seis las que fueron trasladadas para recibir atención médica.

Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación.



A consecuencia de la mala… pic.twitter.com/FMd3YdgItJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 27, 2026

La Ibero explicó que las gradas fueron un servicio de un proveedor externo, pero al ser un evento que ocurrió al interior de sus instalaciones, “asume plenamente su responsabilidad institucional, garantiza la cobertura integral de la atención médica necesaria y seguirá brindando acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requiera”.

Además, la universidad lamentó profundamente los hechos, informó que llevó a cabo una sesión de diálogo con la comunidad presente y ya inició una revisión exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Mantendremos una comunicación permanente y un seguimiento puntual hasta la total recuperación de todas las personas afectadas. Como siempre, la seguridad y el bienestar integral de nuestra comunidad son nuestra prioridad”, concluyó el comunicado de la institución educativa.