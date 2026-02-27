Vientos y frío activan alertas para la tarde de este viernes y la madrugada del sábado en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde del viernes en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 13:10 a las 19:00 horas de este viernes.

Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población.

Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.

Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.

Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Esa dependencia también dio a conocer que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 28 de febrero.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 28/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/SlFPA5TKb1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 27, 2026

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.