Escasez de placas en CDMX; una empresa concentra la proveeduría

En la Ciudad de México circulan alrededor de 6.4 millones de vehículos de motor, entre automóviles, camiones y motocicletas. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escasez de placas para autos particulares en la capital ha generado complicaciones para los automovilistas que, pese a cumplir con pagos y requisitos, enfrentan retrasos indefinidos para recibir sus láminas de circulación.

Desde 2025, en redes sociales, foros y diversos reportes periodísticos se ha documentado la falta de placas para vehículos particulares e híbridos en módulos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi). Esta situación obligó a los usuarios a circular con permisos provisionales o a esperar semanas para concluir el trámite.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la entrega de placas vehiculares en la Ciudad de México registra retrasos de hasta un mes, lo que ha obligado a los automovilistas a enfrentar largas esperas, citas tardías y filas desde la madrugada; ante la demora, usuarios denuncian la presencia de “coyotes” que ofrecen agilizar el proceso a cambio de entre 3 mil y 5 mil pesos.

El problema se presenta en una ciudad con alta presión vehicular. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México circulan alrededor de 6.4 millones de vehículos de motor, entre automóviles, camiones y motocicletas.

El crecimiento sostenido del padrón vehicular contrasta con los reportes de desabasto físico de placas en distintos periodos. Usuarios han señalado que, aun con cita programada y documentación en regla, no reciben placas por falta de existencias.

Mismo proveedor

En agosto de 2025, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con la paraestatal Corporación Mexicana de Impresión, adjudicó de manera directa a Formas Inteligentes S.A. de C.V. un contrato para proveer 49 mil 203 placas de automóvil, 30 mil 70 para vehículo ecológico y 49 mil 995 para motocicleta, por un monto de 23 millones 923 mil 724.70 pesos.

De acuerdo con datos del Portal de Transparencia, entre 2020 y 2025 Formas Inteligentes, propiedad de Jaime Silva García, recibió contratos por 147.5 millones de pesos para la proveeduría de placas y hologramas de verificación. Todos esos contratos se asignaron de manera directa a través de la Corporación Mexicana de Impresión.

Hasta ahora, las autoridades no han difundido un calendario público detallado que explique la duración del desabasto ni el volumen real de placas pendientes de entrega. El malestar persiste entre conductores que buscan regularizar su situación para evitar multas o restricciones de circulación en una de las ciudades con mayor densidad vehicular del país.