Clima

Frío activa alerta en dos alcaldías de la CDMX para la madrugada del domingo

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 1 de marzo de 2026.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
sábado, 28 de febrero de 2026 · 18:57

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana domingo en: Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 1 de marzo de 2026.

Recomendaciones

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Más de
Clima CDMX frío pronóstico

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias