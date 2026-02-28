Frío activa alerta en dos alcaldías de la CDMX para la madrugada del domingo

Clima
Frío activa alerta en dos alcaldías de la CDMX para la madrugada del domingoSe pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 1 de marzo de 2026.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana domingo en: Milpa Alta y Tlalpan.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 01/03/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FsA7oykdme— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 28, 2026
Recomendaciones
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.