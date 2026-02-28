Sandra Cuevas dice estar en peligro y señala a Ricardo Monreal y Alessandra Rojo de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exalcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, denunció que su vida “está en peligro” e hizo responsables de lo que le pueda pasar al diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, y a la actual alcaldesa de esa demarcación, Alessandra Rojo De la Vega.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, también pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que se le dé protección y atención a su denuncia.

En un video de ocho minutos, la empresaria denunció que, desde hace tres semanas, tanto su domicilio particular en la colonia Santa María La Ribera, como su galería de arte y el próximo restaurante que inaugurará, ambos en la colonia Anzures, han sido vigilados.

“Han estado por horas observando, han estado tomando fotografías y me han estado siguiendo cuando cambio de lugar. Esto me parece alarmante”, dijo.

Mensaje para @OHarfuch: Mi vida está en peligro y hago responsables al Dr. Ricardo Monreal Ávila, Diputado Federal y a Ale Rojo de la Vega, encargada de la alcaldía #Cuauhtémoc. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/mD3IxXVOhi — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 28, 2026

La exaliancista aseguró que está “en riesgo” y que tiene dos enemigos y quienes hizo “responsables por cualquier situación que pueda pasar”.

Primero mencionó a Monreal Ávila quien, dijo, “no me perdona, quien está enojado todavía porque no le ayudé a que su hija Catalina Monreal ganara la alcaldía Cuauhtémoc”.

Luego nombró a Rojo De la Vega “quien está molesta porque no la bajo de mentirosa, floja, ratera y pendeja”.

Se deslinda de detenidos

En el video, Sandra Cuevas se deslindó de cuatro personas detenidas recientemente por la policía.

Dijo que sus detenciones las han estado “utilizando para generar una línea discursiva en donde, a Sandra Cuevas, quieren dejarla ver como una narcopolítica, como una mujer que está vinculada con el crimen organizado, como una mujer que hace trato con la maña”.

Sin embargo, no señaló quién hace esas acusaciones.

Cuevas mencionó a Alejandro Mendoza, alias “El Choko”, líder de “La Chokisa”; “Benoni” y “Cariguante”, ambos relacionados con una rodada que organizó en el centro de la ciudad en septiembre de 2025.

La exalcaldesa explicó la relación que tuvo con cada uno de ellos y se deslindó de sus actividades. “No son mis amigos”, aseveró.

Por último, mencionó a Giovani Mata, alias “Gio”, “Renato” o “El Topo”, su excolaborador, cuya detención, acusó, “tiene que ver con un golpe que quieren darle a Sandra Cuevas”.

La exalcaldesa acusó que sus “enemigos han estado orquestando una línea discursiva en donde quieren dejar a Sandra Cuevas como una narcopolítica, porque si a Sandra Cuevas le pasa algo, si a Sandra Cuevas le quitan la vida, la matan, la respuesta va a ser ‘es que estaba vinculada con el crimen organizado, por eso le pasó eso’”.

Incluso afirmó que policías de Investigación que detuvieron a Giovanni Mata “están planeando un golpe para detenerme y plantar o sembrar en mi carro droga y armas. ¿Para qué? para que entonces ahora sí pueda yo llegar a un reclusorio”.

Al final del video, Cuevas añadió: “estoy vulnerable, pido protección y pido también atención a lo que ha venido ocurriendo”.

De paso, envió un saludo a GarcÍa Harfuch: “Que Dios lo bendiga y que siga dando los resultados que ha dado en contra del crimen organizado”.