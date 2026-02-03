Brugada buscará que quienes ingresen al país para el Mundial 2026 se vacunen contra el sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 128 días de la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover la vacunación contra el sarampión entre personas que ingresen al país, como parte de una estrategia preventiva ante la llegada de visitantes internacionales.

Este 3 de febrero en conferencia, la morenista dijo que el objetivo de esta medida es que los visitantes “se protejan a sí mismos y contribuyan a la protección de la población en general”.

“Seguramente esa decisión va a ser para todo el país, y vamos a seguir también los lineamientos de la Secretaría de Salud Federal. Pero ahorita nosotros estamos metidos de manera muy fuerte en la prevención, que son las vacunas”, afirmó.

Brugada subrayó que la estrategia forma parte de las acciones preventivas que se han reforzado en la Ciudad de México ante la reaparición del virus del sarampión y en previsión del incremento en la movilidad internacional asociado al Mundial de Futbol de la FIFA 2026, evento que tendrá como una de sus sedes a la capital del país.