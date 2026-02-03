Brugada pide a medios “bajarle a la nota roja” para reducir la percepción de inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pidió a los medios de comunicación “bajarle a la nota roja”, luego de que atribuyó a la cobertura informativa de hechos delictivos el incremento en la percepción de inseguridad reportado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia sobre resultados económicos 2025, Brugada fue cuestionada sobre el aumento en la percepción de inseguridad reportado por la ENSU y sobre la situación en distintas alcaldías.

En su respuesta, puso énfasis en el papel de los medios de comunicación en la construcción de esa percepción, por lo que evitó atribuir el fenómeno a fallas en la política de seguridad de su administración: “Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, las denuncias y cómo vamos”.

Frente a reporteros y fotógrafos, la morenista recordó que, de acuerdo con la propia encuesta del Inegi, más del 60% de las personas entrevistadas dijo enterarse de la situación de seguridad pública a través de noticieros de televisión.

Con base en ese dato, aseguró que la manera en que se informa sobre violencia y delincuencia influye de forma directa en cómo la población evalúa la seguridad en la ciudad: “Si estas preguntas que hace la encuesta del Inegi se hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa”.

Así, Brugada responsabilizó a la cobertura mediática de incidir en el aumento de la percepción negativa, aun cuando —según afirmó— los delitos han disminuido en las alcaldías de la Ciudad de México.

Indicó que la nota roja “es lo que atrae” a las audiencias y que su difusión constante forma parte de una cultura informativa que impacta en el sentimiento de inseguridad.

La jefa de Gobierno planteó: “Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación, para que le bajemos a la nota roja y creo que eso ayudaría mucho, por muchas razones”.

En 2011, en medio de la llamada “guerra contra el narco” lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón, más de 700 medios firmaron el denominado “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”.

Dicho acuerdo buscaba limitar la difusión de mensajes del crimen organizado y reducir la cobertura de la violencia por el narcotráfico.