Frío en CDMX: Alerta Amarilla para seis alcaldías en el amanecer del miércoles

Frío en CDMX: Alerta Amarilla para seis alcaldías en el amanecer del miércolesEn una demarcación se activó la Alerta Naranja por temperaturas de entre 1 y 3 grados en las primeras horas del 4 de febrero. Siga estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas para la madrugada y mañana del miércoles en la alcaldía Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 04 de febrero.
Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/02/2026, en la demarcación: Tlalpan.

Asimismo se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/02/2026 en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo horario.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.