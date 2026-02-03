Instalarán dos mil módulos de vacunación contra el sarampión en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 113 casos confirmados de sarampión en la capital y tras el brote del virus en entidades del norte del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la instalación de dos mil módulos de vacunación y llamó a la población menor de 49 años a aplicarse la vacuna como medida preventiva.

Este martes 3 de febrero, la mandataria capitalina detalló que los módulos se instalarán en distintos puntos de alta afluencia, como centros de transferencia de pasajeros, exteriores de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), así como en escuelas de nivel medio superior y superior, además de otros territorios de la ciudad.

En conferencia, afirmó que también reforzará la atención en la Central de Abasto, donde diariamente confluyen más de 400 mil personas, y en las terminales de autobuses. Además, se habilitarán alrededor de 10 centros de vacunación con horarios extendidos, incluso nocturnos, para facilitar el acceso de la población.

“Nos venimos preparando desde agosto del año pasado; esto del sarampión no es nuevo, y desde ese mes se emprendió una campaña para vacunarse”, dijo Brugada, quien aseguró que durante ese periodo se vacunó a más de 800 mil personas de entre 20 y 40 años y “se desarrollaron cerca de 300 mil vacunas”, principalmente en universidades y otros espacios públicos

La morenista indicó que, durante el año pasado, autoridades de salud federales y locales atendieron a estudiantes de educación básica, lo que permitió alcanzar una cobertura del 85% en planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria. También mencionó que la mayoría de los casos registrados corresponde a personas adultas y que los fallecimientos asociados al brote se han presentado en otras entidades del país.

La instalación de los módulos de vacunación se da seis días después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó un operativo de vacunación tras la identificación de un caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina.

Entre el 28 y el 30 de enero, la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) informó que se aplicaron mil 899 vacunas contra el virus a integrantes de la comunidad universitaria.

La DGAS indicó que, a partir del martes 2 de febrero, con el reinicio de clases, se reforzará la vacunación para la población universitaria que lo requiera.