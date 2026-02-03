Matan a hombre con arma blanca en la Gustavo A. Madero; detienen a dos presuntos responsables

Dos detenidos por el asesinato de un hombre en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un hombre de 28 años fue asesinado con un arma punzocortante la mañana de este martes 3 de febrero en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos presuntos responsables del ataque.

El homicidio ocurrió en el cruce de Oriente 91 y Norte 58, en la colonia Mártires de Río Blanco. De acuerdo con un comunicado de la dependencia encabezada por Pablo Vázquez, los policías acudieron al lugar tras recibir un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Norte sobre una persona lesionada en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública con manchas de sangre visibles, por lo que también se presentaron paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales a causa de las lesiones.

Según el reporte policial, dos personas que se encontraban en el sitio dijeron que momentos antes la víctima sostuvo una riña con dos hombres, quienes lo atacaron con un cuchillo y luego ingresaron a un domicilio ubicado sobre la calle Norte 58.

Con base en esos señalamientos, los policías se dirigieron al inmueble y detuvieron a dos hombres de 65 y 35 años, quienes fueron sometidos a una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo con manchas de sangre.

Los detenidos, junto con el objeto asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y establecerá si existe una relación directa entre el arma localizada y el homicidio.