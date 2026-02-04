Asaltan dos joyerías en la Cuauhtémoc con diferencia de una hora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos asaltos a joyerías ocurrieron la mañana de este miércoles 4 de febrero en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, con una diferencia de poco más de una hora entre uno y otro, de acuerdo con comunicados emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En una joyería del Centro Histórico se reportó el robo de dos pulseras y fueron detenidas tres personas; en otro establecimiento del mismo giro en la colonia Roma Sur se sustrajeron 14 piezas de oro y una persona fue detenida.?

El primer asalto fue reportado alrededor de las 7:30 horas, tras la denuncia de la empleada de una joyería ubicada en la avenida 16 de Septiembre, esquina con Isabel la Católica, en el Centro Histórico, quien informó el robo de dos pulseras.

Según la SSC, los probables responsables solicitaron ver las piezas, distrajeron a la trabajadora y salieron del establecimiento para perderse entre la gente y huir a bordo de una motocicleta naranja.?

El análisis de las cámaras de videovigilancia del local y del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico permitió identificar la motocicleta y ubicarla en la calle Peña y Peña, en la colonia Centro.?

En ese punto, los uniformados detuvieron a dos mujeres de 19 y 48 años y a un hombre de 24 años, a quienes, tras una revisión, les aseguraron 36 bolsitas con marihuana y 15 bolsitas con cocaína.?

Las tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, junto con la motocicleta, para determinar su situación jurídica.

Segundo asalto en la Roma?

Una hora después, a las 8:36 horas, la SSC informó sobre un segundo asalto, esta vez en una casa de empeño ubicada en la avenida Monterrey y la calle Coahuila, en la colonia Roma Sur.?

De acuerdo con el reporte policial, dos sujetos amagaron con un cuchillo a la encargada del establecimiento y la obligaron a abrir una vitrina con piezas de oro, las cuales guardaron en una bolsa negra antes de huir a bordo de una motoneta conducida por una tercera persona.

Tras el reporte del asalto, las autoridades implementaron un dispositivo de búsqueda con apoyo de un cerco virtual del C2 Centro.?

Las investigaciones permitieron ubicar el vehículo involucrado y establecer que la mercancía robada fue entregada a otro sujeto al interior del Mercado Medellín.

Con el seguimiento en tiempo real de las cámaras, los policías localizaron a un hombre de 29 años en la calle Medellín, a quien se le aseguraron 14 piezas de oro —entre anillos, collares, cadenas, dijes y pulseras— con etiquetas de precios, así como 20 dosis de marihuana.?

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente.