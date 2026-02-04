Brugada anuncia incremento de 55 por ciento en inversión pública para la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en 2025, el primer año completo de su gestión, la Ciudad de México registró ingresos totales por 334 mil 327 millones de pesos y anunció una inversión pública proyectada de 57 mil 911 millones de pesos para 2026.

Durante la presentación del balance financiero correspondiente a 2025, la morenista dijo que la inversión pública estimada para 2026 representa un incremento de 55% respecto a la ejercida en 2024, y precisó que los recursos se destinarán principalmente a obras de infraestructura en materia de agua y movilidad.

El anuncio de la proyección para 2026, que implica una diferencia de 45.5 puntos porcentuales frente al crecimiento de la inversión pública observado en 2025 –de 9.5%–, se dio a 128 días del Mundial de Futbol de la FIFA, en el que la Ciudad de México será sede de seis partidos, incluido el encuentro inaugural.

Desde el Palacio Virreinal, la mandataria informó que los ingresos totales de la capital presentaron un crecimiento anual de 8.5% respecto a 2024 y el cumplimiento total de la Ley de Ingresos. De acuerdo con los datos, los ingresos locales aumentaron 21.7% durante 2025.

Como parte del balance económico, Brugada recordó que la Ciudad de México aporta 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, concentra 16.3% de los empleos formales del país y capta 55.8% de la inversión extranjera directa. Con base en estas cifras, afirmó: “La capital es el motor económico del país”.

En materia de deuda pública, el gobierno capitalino reportó que en 2025 se redujo 0.6% respecto al año anterior, lo que representa una disminución acumulada de 8.4% en comparación con 2018. Para 2026, se estima que la reducción alcance el 8.8%.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicó que la capital es la entidad federativa con mayores ingresos propios en relación con los recursos federales.

Precisó que el crecimiento de los ingresos locales estuvo impulsado principalmente por el aumento en la recaudación del impuesto sobre nóminas y del impuesto predial: “Esto habla de soberanía y autonomía financiera, así como de la confianza de las y los contribuyentes en su gobierno”.

De Botton afirmó que en 2025 más de 4.5 millones de personas recibieron apoyos fiscales, entre ellos descuentos en el impuesto predial, subsidios a la tenencia y estímulos a micro y pequeñas empresas; mientras que 93 mil 410 micro y pequeñas empresas obtuvieron estímulos fiscales por un monto de mil millones de pesos en el impuesto sobre nóminas.

En cuanto al gasto público, el funcionario detalló que en 2025 se ejerció un monto preliminar de 318 mil 165.2 millones de pesos y que la inversión pública registró un crecimiento anual de 9.5%.