De cara al Mundial 2026, inyectarán 89 mdp para rehabilitar el embarcadero de Cuemanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 89 millones de pesos para la rehabilitación integral del embarcadero de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, como parte de los preparativos de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Este miércoles 4 de febrero, durante un recorrido de supervisión, la morenista sostuvo que la intervención no se limitará al evento deportivo:

“La Ciudad de México está iniciando una transformación que garantiza mejora, y devuelve la dignidad a la tarea que se hace aquí en Xochimilco, porque no solo es viajar en una trajinera y divertirnos, sino dar a conocer qué son las chinampas y toda la experiencia de producción natural única”.

El proyecto contempla la rehabilitación de 74 locales comerciales ubicados en 700 metros de camellones desde la entrada de Periférico hasta el Área Natural Protegida Ejidos de San Gregorio y Xochimilco.

También incluye infraestructura sustentable de madera, captación de agua pluvial, tratamiento y reutilización del agua.

Brugada señaló que la intervención busca atender rezagos históricos en la zona sin limitarse al torneo internacional: “De nada va a servir muchas obras, si seguimos descargando en el canal; tenemos que dar alternativa y resolver otros temas que paralelamente provocan esa situación”.

Y adelantó que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se construirá un santuario para la reproducción del ajolote, especie en peligro crítico de extinción.

La titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, informó que el embarcadero opera con 216 trajineras y recibe en promedio 250 mil visitantes, cifra que se prevé aumente con la llegada del Mundial.

La funcionaria precisó que el embarcadero continuará operando durante el desarrollo de las obras y que la intervención se realiza dentro del Área Natural Protegida Ejidos de San Gregorio y Xochimilco, zona con declaratorias de Área Natural Protegida, Sitio Ramsar y Patrimonio Mundial.

El director de Obras de la dependencia, Alejandro Rojas Herrera, informó que la plataforma del mercado contará con 62 pilotes introducidos a 12 metros de profundidad y estructura de acero, además de una torre hidrobotánica para tratar aguas negras y grises y reutilizarlas, evitando su descarga en el canal.