Frío y heladas en la madrugada y amanecer del jueves en estas dos alcaldías de CDMX

Clima
Frío y heladas en la madrugada y amanecer del jueves en estas dos alcaldías de CDMXEn otras cuatro demarcaciones se activó la alerta amarilla para las primeras horas del 5 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas para la madrugada y mañana del jueves en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 5 de febrero.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FE5m6Z4AXn
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lnrG1Q38Et — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026
Ahí se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.