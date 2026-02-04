Gas Bienestar 2026: precios del gas LP y cómo solicitarlo

Precios actualizados del Gas Bienestar y guía para solicitar el servicio en 2026.. Foto: Capturas de pantalla de video Gas Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En 2026, el programa Gas Bienestar continúa con la venta y distribución de gas LP con precios regulados en la Ciudad de México, como parte de la estrategia del Gobierno federal para ofrecer una alternativa al mercado privado y mantener tarifas dentro de los límites establecidos por la autoridad energética.

Gas Bienestar opera bajo la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actualiza sus precios de manera semanal, conforme a los topes máximos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El programa mantiene la venta de cilindros nuevos, recargas y servicio de entrega a domicilio en diversas alcaldías de la capital.

Cuánto cuesta el Gas Bienestar en 2026

Durante las primeras semanas de 2026, los precios vigentes del Gas Bienestar en la Ciudad de México se mantienen dentro del rango establecido por la regulación federal. Las tarifas actuales son:

Cilindro de gas LP de 20 kilogramos: 380 pesos.

Cilindro de gas LP de 30 kilogramos: 570 pesos.

Cilindro vacío de 20 kilogramos: 1,825 pesos.

Cilindro vacío de 30 kilogramos: 2,240 pesos.

Cilindro de 20 kilogramos con carga incluida: 2,205 pesos.

Cilindro de 30 kilogramos con carga incluida: 2,810 pesos.

Las autoridades han señalado que estos precios pueden modificarse semanalmente, por lo que se recomienda a los usuarios consultar las tarifas vigentes antes de realizar su pedido. El ajuste responde a variaciones del mercado internacional y a los criterios regulatorios establecidos para el gas LP.

Cómo pedir Gas Bienestar paso a paso

Los usuarios pueden solicitar Gas Bienestar mediante canales oficiales habilitados por Pemex. El principal medio es la línea telefónica 800 427 2222, donde se puede pedir una recarga, la compra de un cilindro nuevo o el reemplazo de un tanque en mal estado.

El servicio incluye entrega a domicilio mediante camiones identificados con la imagen oficial del programa. En el proceso de entrega, el personal verifica el estado del cilindro y entrega tanques con sellos de seguridad que garantizan el contenido completo del gas adquirido.

Otra opción para adquirir Gas Bienestar es acudir directamente a los puntos de venta autorizados dentro de la Ciudad de México, donde también se ofrece el intercambio de cilindros viejos por unidades nuevas o reacondicionadas.

Alcaldías donde opera Gas Bienestar en 2026

Durante 2026, Gas Bienestar mantiene operaciones en varias alcaldías de la capital del país. Las zonas con cobertura activa incluyen:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Pemex ha informado que la expansión del programa a nuevas zonas depende de la disponibilidad de infraestructura, unidades de reparto y logística operativa. Hasta el momento, el servicio se concentra en la Ciudad de México.

Seguridad y control en la distribución del gas

El programa Gas Bienestar incorpora medidas de seguridad enfocadas en la distribución y el estado de los cilindros. Los tanques entregados cuentan con válvulas revisadas, pintura protectora y sellos que permiten identificar si el contenido ha sido manipulado.

Además, las unidades de reparto están identificadas de manera visible y el personal porta uniformes oficiales, con el objetivo de reducir riesgos para los usuarios durante la entrega del gas LP en los domicilios.

Origen y objetivo del programa

Gas Bienestar inició operaciones como una política pública orientada a ofrecer gas LP con precios controlados, en un contexto de incrementos registrados en el mercado privado en años anteriores. En 2026, el programa continúa activo con el mismo esquema de precios regulados y atención directa a los consumidores domésticos.

Las autoridades federales han reiterado que el programa no sustituye al mercado privado, sino que funciona como una alternativa adicional para los hogares que buscan adquirir gas LP bajo tarifas supervisadas y con controles de seguridad establecidos por el Estado.