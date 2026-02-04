Gobierno de CDMX descarta retirar espacios de memoria por proyectos asociados al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Lo podríamos hacer, pero no tenemos pensado quitar”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al aclarar que su administración no tiene previsto retirar los espacios de memoria ubicados en la capital mexicana, tras ser cuestionada sobre la permanencia de estos sitios ante obras y reordenamientos urbanos vinculados a los preparativos del Mundial de 2026.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia sobre resultados económicos 2025, Brugada señaló: “Hay espacios de memoria definidos que, por supuesto, no vemos nada rumbo al Mundial y otras que son glorietas, que para la población son muy importantes o para ciertos grupos o sectores. Aquí no tenemos ninguna intención de modificar”.

La morenista se refirió a espacios ubicados sobre la avenida Paseo de la Reforma, uno de los principales corredores turísticos donde se encuentra la Glorieta de las y los Desaparecidos, la Glorieta de las Mujeres que Luchan; así como los antimonumentos +43, de la guardería ABC, de los 72 migrantes. Además, en el Centro Histórico se ubica la Plaza Palestina Libre y la Antimonumenta Contra el Feminicidio.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, confirmó que se mantienen conversaciones con colectivos vinculados a la Glorieta de las Mujeres que Luchan y a la Glorieta de las y los Desaparecidos.

Indicó que el objetivo es buscar mejoras a los espacios sin que dejen de cumplir su función como lugares de memoria y de expresión de luchas sociales: “De ninguna manera pretendemos retirar, ni mucho menos”.

Un presunto intento de retiro en la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Las declaraciones se produjeron ante cuestionamientos sobre el riesgo de que estos espacios sean removidos en el contexto de proyectos asociados al Mundial.

La preocupación de los colectivos se inscribe en antecedentes recientes: el 5 de septiembre de 2025, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiraron de manera momentánea los tapiales de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

En ese momento, la Secretaría de Gobierno señaló que se trató de una acción transitoria y que la estructura sería recolocada, sin detallar los motivos ni emitir una tarjeta informativa.

Por su parte, el colectivo a cargo de dicho espacio informó que un día antes había sostenido una reunión con autoridades capitalinas, en la que se adquirió el compromiso de respetar el espacio de memoria y no intervenir las vallas donde se encuentran inscritos nombres de mujeres vinculadas a la lucha contra la violencia de género.

Durante la conferencia de este 3 de febrero, no se anunció la firma de acuerdos formales, decretos, lineamientos administrativos ni instrumentos jurídicos que establezcan garantías específicas para la protección de estos espacios. Las referencias oficiales se limitaron a compromisos expresados de manera verbal y a la continuidad del diálogo con los colectivos involucrados.