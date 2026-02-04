Para mejorar percepción, Gobierno de CDMX debe de enfocarse en resultados, no en la nota roja: PAN

La dirigente del PAN en la CDMX, Luisa Gutiérrez, y la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada. Foto: Facebook: Luisa Gutiérrez Ureña; Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Cuando ya le das importancia a la nota roja, quiere decir que ya perdiste la batalla”, así rechazó el PAN en la Ciudad de México el planteamiento de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien atribuyó a la cobertura de la nota roja el aumento en la percepción de inseguridad reportado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

En un pronunciamiento difundido este 4 de febrero, el partido opositor sostuvo que, frente a los resultados de la encuesta difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el debate debe enfocarse en las acciones del Gobierno capitalino y no en la cobertura informativa sobre violencia.

La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, reconoció que, a diferencia de otros gobiernos estatales encabezados por Morena, en la Ciudad de México no se han iniciado acciones legales contra periodistas o medios de comunicación por informar sobre hechos de violencia.

Sin embargo, señaló: “Si le preocupa al gobierno local la percepción de violencia, lo que tiene que hacer es mejorar la coordinación y los resultados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)”.

Gutiérrez recordó casos de censura en Campeche y Veracruz, ambos encabezados por el oficialismo, y agregó: “Lo que plantearía Acción Nacional sería que haga un diálogo con la sociedad civil, con los observatorios ciudadanos, con todas las fuerzas políticas”.

El diputado federal del PAN por la Ciudad de México, Federico Döring, sostuvo que la percepción ciudadana está vinculada con la forma en que se presentan las cifras en materia de seguridad:

“No es maquillando la cifra de desaparecidos, ni manipulando las cifras de delitos de alto impacto, por eso es que nadie le cree que ha mejorado la seguridad, porque mientras maquillan las cifras, la realidad es otra”.

Por su parte, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana, afirmó que el planteamiento del Gobierno capitalino coloca el énfasis en la cobertura informativa y no en la experiencia cotidiana de la ciudadanía: “Cuando ya le das importancia a la nota roja, quiere decir que ya perdiste la batalla contra la inseguridad”.

¿Qué pasó entre Brugada y la nota roja?

El posicionamiento de los legisladores del blanquiazul se dio luego de que, el 3 de febrero en conferencia, Brugada sostuvo que el aumento en la percepción de inseguridad reportado por ENSU no refleja la evolución de los indicadores delictivos y lo vinculó con la cobertura informativa sobre violencia.

En esa intervención, detalló que, de acuerdo con la propia encuesta, más del 60% de las personas entrevistadas se informan sobre seguridad pública a través de noticieros de televisión.

A partir de ese planteamiento, atribuyó a la nota roja el resultado de percepción de inseguridad reflejado en la CDMX, pues sostuvo que la exposición cotidiana a información sobre hechos violentos influye directamente en la manera en que la población evalúa la seguridad.

Horas antes de que el PAN emitiera su opinión, la mandataria morenista rechazó haber planteado acuerdos con medios de comunicación y negó cualquier intento de control informativo.

“Ni pacto de silencio ni censura”, afirmó, y acusó a “algunos” medios de haber difundido información falsa sobre sus declaraciones previas.