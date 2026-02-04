Recursos de Fondo Mixto de Promoción Turística son para proyectos "permanentes": De Bottom

El secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Bottom en conferencia de prensa, el martes 3 de febrero de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, informó que los recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística (FOMIX) se están utilizando para financiar proyectos de inversión pública de “carácter permanente”, en el contexto de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Futbol, con cargo a los ingresos generados por el impuesto sobre hospedaje.

El 3 de febrero, durante la conferencia de prensa sobre los resultados económicos de 2025 y la inversión pública proyectada para 2026, el funcionario explicó que el uso de este fondo se enmarca en un esquema que, afirmó, no es exclusivo de la capital.

“No somos el único estado que tiene un fondo mixto; hay distintos estados que reciben los ingresos generados por el impuesto sobre hospedaje, para que esos recursos del FOMIX se destinen a proyectos de inversión de beneficio permanente, además de la promoción turística”, declaró

De Botton indicó que los recursos del FOMIX están sujetos a mecanismos de control, supervisión y auditoría conforme al marco normativo vigente; entonces precisó que cada proyecto debe ser autorizado de manera individual por un comité técnico, órgano colegiado responsable de aprobar las propuestas presentadas por las dependencias del Gobierno capitalino, y que la contratación y ejecución de las obras corresponde a dichas dependencias, conforme a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.

Detalló que el comité técnico del FOMIX está integrado por representantes de las secretarías de Turismo; Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Pueblos y Barrios Originarios, y Cultura, así como por un representante de una alcaldía: “En 2025 participó la alcaldía Benito Juárez”.

Añadió que el órgano colegiado incluye a cinco representantes del sector privado vinculados al turismo —la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México; la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; la Asociación de Agencias de Viajes de la Ciudad de México, y la Asociación de Viajes y Empresas Turísticas—, todos con derecho a voto.

Como invitados permanentes participan representantes del órgano interno de control y de la Contraloría Ciudadana

En el desglose de los proyectos autorizados con recursos del FOMIX, el secretario de Administración y Finanzas informó que 2 mil 42 millones de pesos fueron asignados a la Secretaría de Movilidad (Semovi) para la adquisición del Sistema Ferroviario de Regulación y Control del Tren Ligero y la compra de 17 trenes ligeros. Señaló que los anticipos fueron cubiertos con presupuesto del gobierno capitalino y que el complemento se financia mediante el Fondo Mixto

También reportó que la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) ejecuta proyectos por mil 275.1 millones de pesos, destinados a la remodelación de estaciones del Tren Ligero que conecta Taxqueña con Xochimilco, además de intervenciones de mejoramiento urbano, iluminación de vialidades, rehabilitación de Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y rehabilitación de embarcaderos en Xochimilco, todos ellos autorizados por el comité técnico del fideicomiso.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, De Botton indicó que el detalle de los proyectos financiados con recursos del Fondo Mixto se encuentra incluido tanto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México como en el informe anual de finanzas públicas presentado al Congreso local, documentos en los que, aseguró, se desglosan las autorizaciones otorgadas por el comité técnico del FOMIX.