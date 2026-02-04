Romo acusa a Tabe por espectáculo de “Alicia en el País de las Maravillas” en el Parque Lira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado local morenista, Víctor Hugo Romo, acusó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de “privatizar el Parque Lira” con la instalación del evento privado “Alicia en el País de las Maravillas: experiencia inmersiva”, pues según el legislador, los permisos para su realización no han sido autorizados y el espacio tiene carácter de zona protegida.

La acusación se produjo después de que el propio alcalde panista anunciara públicamente, la tarde del martes 3 de febrero, que Miguel Hidalgo será sede del evento cultural, el cual permanecerá durante seis meses dentro del Parque Lira.

El anuncio fue difundido a través de una serie de publicaciones en la cuenta oficial de Tabe en X, acompañadas de un video promocional en el que aparece junto con Felype de Lima, el director creativo de LETSGO, la empresa productora encargada del evento.

En su mensaje, el opositor afirmó: “Hoy compartimos una buena noticia para el Parque Lira y para nuestras vecinas y vecinos de las colonias San Miguel Chapultepec, Daniel Garza, Observatorio y Tacubaya. Miguel Hidalgo será sede de Alicia en el País de las Maravillas, una experiencia cultural internacional que llega por primera vez a la Ciudad de México y que traerá beneficios para la comunidad”.

En una publicación posterior, aseguró que el proyecto contempla inversión para el mantenimiento integral del parque durante un año, así como mejores luminarias, andadores e infraestructura, cuidado de la flora y fauna, y del patrimonio histórico, así como acceso gratuito para “vecinas y vecinos de colonias cercanas”.

Este 4 de febrero, en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo señaló que en una reunión reciente con vecinas y vecinos, funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que los permisos para el evento se encuentran “en trámite”, a pesar de que el montaje ya está en marcha.

Para el legislador del oficialismo, esta situación evidencia un posible trato preferencial a empresas privadas.

“¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud se esté instalando en un parque público sin permisos concluidos? ¿Así gobierna Mauricio Tabe? ¿Con ocurrencias, opacidad y beneficios para unos cuantos?”, cuestionó.

El evento es promovido por la productora LETSGO Company, en coordinación con Fever, y, de acuerdo con lo denunciado por el diputado, los boletos ya se encuentran a la venta.

Romo añadió que, según fotografías difundidas en redes sociales, el sábado 31 de enero, durante las maniobras para ingresar un tráiler con luminaria, se dañó una de las cornisas del acceso principal del parque: “No sólo están ocupando un parque público sin permisos claros; ahora también ya lo están dañando físicamente”.

El legislador advirtió que este tipo de espectáculos implican, en los hechos, una privatización del espacio público, al limitar el acceso libre a un área verde de uso cotidiano y condicionar su disfrute al pago de boletos.

También sostuvo que la instalación estaría provocando afectaciones al medio ambiente y a la fauna que habita en el lugar.