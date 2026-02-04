Sindicalizados del Metro protestan por falta de presupuesto para mantenimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro marcharon desde la estación Balderas al Zócalo para exigir al Gobierno de la Ciudad de México atención a la falta de presupuesto para mantenimiento, refacciones e infraestructura, así como a diversas demandas laborales, luego de que, según el sindicato, no recibieron respuesta.

Este 4 de febrero no se reportaron afectaciones al servicio del Metro, aun cuando sus trabajadores protagonizaron la movilización que fue convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) desde el 29 de enero último, cuando informó: “Hasta esta fecha no hemos recibido respuesta de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en relación a la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas”.

El sindicato agregó que estos temas “afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”.

Este miércoles, la protesta inició alrededor de las 15:30 horas en las inmediaciones de la estación Balderas de la Línea 1 con destino a la Plaza de la Constitución.

En el recorrido participaron decenas de manifestantes, muchos vestidos de blanco con banderas naranjas con el logotipo del Metro; algunos portaron pancartas con las consignas: “Trabajadores del Metro con Fuerza y Unión” y “Los trabajadores del Metro y usuarios exigimos seguridad y eficiencia en el servicio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro”. Además, corearon: “El Metro unido, jamás será vencido”.

El paso de la movilización ocasionó interrupciones parciales en la Línea 3 del Metrobús. A las 15:52 horas la vanguardia llegó a Eje Central; a las 16:06 ingresó a la calle 5 de Mayo y alrededor de las 17:00 horas el contingente arribó al Zócalo, donde se dispersó.

Durante la protesta, el líder sindical del Metro, Fernando Espino, declaró a medios: “Nosotros estamos sumamente preocupados, es un riesgo latente, en cualquier momento podemos tener un problema y una desgracia”.

Añadió: “137 trenes sin mantenimiento mayor, 111 trenes con el mantenimiento ya vencido y 93 trenes parados, ya sin movimiento; nosotros necesitamos un presupuesto mínimo de 6 mil millones de pesos exclusivamente para comprar implementos para dar mantenimiento a trenes y a las instalaciones fijas”.

Entre las demandas del sindicato se encuentran la asignación de recursos para mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la atención a problemas laborales que, de acuerdo con la organización, inciden en la operación del sistema y en la seguridad de usuarios y trabajadores.

La movilización ocurrió pese a que un día antes el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el gobierno capitalino mantenía conversaciones con el sindicato del Metro para atender preocupaciones relacionadas con mantenimiento e incluso explorar la suspensión de la protesta.

El funcionario señaló que existían condiciones para avanzar tras la asignación de recursos adicionales y que se buscarían acuerdos para garantizar la continuidad del servicio.

La amenaza de una crisis en el transporte

La movilización ocurrió mientras el Gobierno de la Ciudad de México mantiene negociaciones simultáneas con distintos sindicatos del sistema de transporte público.

El 20 de enero, la Alianza de Tranviarios de México (ATM) acordó una prórroga a su emplazamiento a huelga en el transporte eléctrico —Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, operados por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE)—, por lo que el paro quedó fijado para el primer minuto del 4 de febrero.

El sindicato señaló demandas relacionadas con condiciones de trabajo y seguridad laboral por falta de uniformes, equipos de protección, herramientas y materiales, además de revisión salarial y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

En vísperas de esa fecha, García Nieto informó que el Gobierno capitalino también mantenía mesas de diálogo con los trabajadores para evitar la movilización.

Detalló que las negociaciones se realizaban con el director del STE, Martín López, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad para presentar una propuesta económica y afirmó: “Ha habido varias mesas de trabajo, hoy tendrán una asamblea pública y acudiré personalmente para hacerles el planteamiento; hemos avanzado en muchos temas, aunque seguimos atorados en la parte económica, particularmente en la revisión salarial”.

También indicó que la decisión dependería de la votación mayoritaria de los trabajadores y que se buscaba garantizar la continuidad del servicio.