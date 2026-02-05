Clima

Arreciará el frío el viernes en la CDMX: tres alcaldías en Alerta Naranja y 10 en amarilla

Se pronostican heladas y temperaturas de entre 1 y 6 grados en la madrugada y mañana del 6 de febrero. Siga estas recomendaciones.
jueves, 5 de febrero de 2026 · 15:14

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arreciará el frío en la madrugada y amanecer del viernes en la Ciudad de México.

Aumentó de dos a tres el número de alcaldías en las que se prevén heladas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La dependencia del gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del viernes en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

 

 

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 6 de febrero.

Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Clima frío CDMX Alerta Naranja

