Arreciará el frío el viernes en la CDMX: tres alcaldías en Alerta Naranja y 10 en amarilla

Se extenderán las bajas temperaturas en la capital. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arreciará el frío en la madrugada y amanecer del viernes en la Ciudad de México.

Aumentó de dos a tres el número de alcaldías en las que se prevén heladas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La dependencia del gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del viernes en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 06/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/cwRhy2UnCK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 5, 2026

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 6 de febrero.

Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.