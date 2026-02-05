Arreciará el frío el viernes en la CDMX: tres alcaldías en Alerta Naranja y 10 en amarilla

Clima
Arreciará el frío el viernes en la CDMX: tres alcaldías en Alerta Naranja y 10 en amarillaSe pronostican heladas y temperaturas de entre 1 y 6 grados en la madrugada y mañana del 6 de febrero. Siga estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arreciará el frío en la madrugada y amanecer del viernes en la Ciudad de México.
Aumentó de dos a tres el número de alcaldías en las que se prevén heladas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
La dependencia del gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del viernes en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 06/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 5, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/cwRhy2UnCK
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 6 de febrero.
Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.