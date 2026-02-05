Predial 2026 en CDMX: sigue vigente el descuento de febrero y estos son los requisitos

El pago del predial en CDMX cuenta con estÃ­mulos fiscales vigentes durante febrero de 2026.. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Los contribuyentes de la Ciudad de MÃ©xico pueden acceder durante febrero de 2026 a un descuento en el pago anual del impuesto predial, como parte de los estÃ­mulos fiscales establecidos por el Gobierno capitalino para quienes cubran de manera anticipada esta contribuciÃ³n obligatoria.

De acuerdo con la SecretarÃ­a de AdministraciÃ³n y Finanzas de la Ciudad de MÃ©xico, el incentivo consiste en una reducciÃ³n directa sobre el monto total del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026, siempre que el pago se realice dentro del plazo seÃ±alado y bajo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.

De cuÃ¡nto es el descuento del predial en febrero de 2026 en la capital

Durante todo el mes de febrero de 2026, el pago anual del impuesto predial cuenta con un descuento del 5 por ciento sobre el importe total determinado para el inmueble. Este beneficio aplica Ãºnicamente cuando el contribuyente cubre los seis bimestres del aÃ±o en una sola exhibiciÃ³n.

El descuento de febrero forma parte del esquema escalonado de estÃ­mulos fiscales aprobado para el ejercicio 2026. En enero se aplicÃ³ un descuento mayor, mientras que a partir de marzo el pago del predial deberÃ¡ realizarse sin reducciÃ³n alguna.

La autoridad fiscal capitalina precisÃ³ que el cÃ¡lculo del descuento se refleja de manera automÃ¡tica en la boleta predial generada por el sistema, siempre que el pago se realice dentro del periodo establecido.

QuiÃ©nes pueden acceder al descuento y quÃ© se requiere para obtenerlo

El descuento del 5 por ciento estÃ¡ disponible para todas las personas propietarias o poseedoras de inmuebles ubicados en la Ciudad de MÃ©xico, sin distinciÃ³n de uso habitacional o no habitacional, siempre que no existan adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Para acceder al estÃ­mulo fiscal, los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Realizar el pago anual completo del predial 2026 durante el mes de febrero.

Contar con la boleta predial vigente, en la que se identifique correctamente la cuenta catastral del inmueble.

No presentar adeudos pendientes de aÃ±os anteriores, o bien, haberlos regularizado previamente.

En caso de inconsistencias en los datos catastrales, la SecretarÃ­a de AdministraciÃ³n y Finanzas indicÃ³ que el contribuyente deberÃ¡ realizar la correcciÃ³n correspondiente antes de efectuar el pago para que el descuento sea aplicado correctamente.

Apoyos adicionales para grupos especÃ­ficos en el predial 2026

AdemÃ¡s del descuento general por pronto pago, el Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico mantiene programas de apoyo dirigidos a grupos especÃ­ficos de la poblaciÃ³n, los cuales operan de forma independiente al estÃ­mulo de febrero.

Entre estos apoyos se encuentra la cuota fija bimestral para personas propietarias de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral no rebase el monto establecido en la normativa fiscal y que pertenezcan a sectores considerados prioritarios.

TambiÃ©n se contempla un descuento del 30 por ciento en el impuesto predial para ciertos contribuyentes que, aun superando el valor catastral seÃ±alado para la cuota fija, cumplen con los criterios sociales y econÃ³micos definidos por la autoridad.

Los beneficiarios potenciales de estos programas incluyen:

Adultos mayores

Pensionados

Jubilados

Personas con discapacidad permanente

Madres solteras

Jefas de familia

Viudas

Personas sin ingresos fijos suficientes

Para acceder a estos apoyos, los interesados deben presentar la documentaciÃ³n correspondiente en las oficinas de la TesorerÃ­a de la Ciudad de MÃ©xico dentro de los plazos establecidos para cada programa.

DÃ³nde y cÃ³mo se puede pagar el predial en febrero

El pago del impuesto predial puede realizarse a travÃ©s de canales digitales y presenciales habilitados por la SecretarÃ­a de AdministraciÃ³n y Finanzas.

Entre las opciones disponibles se encuentran el portal oficial de la TesorerÃ­a, la aplicaciÃ³n mÃ³vil institucional y miles de puntos de cobro autorizados en establecimientos y oficinas recaudadoras distribuidas en la capital.

La autoridad recomendÃ³ a los contribuyentes verificar que el comprobante de pago incluya el descuento aplicado y conservar el recibo como respaldo para cualquier aclaraciÃ³n futura.

Fechas clave del predial 2026 en Ciudad de MÃ©xico

El periodo con descuento del 5 por ciento concluye el 28 de febrero de 2026. A partir del 1 de marzo, el pago del predial se realizarÃ¡ sin estÃ­mulos fiscales.

La SecretarÃ­a de AdministraciÃ³n y Finanzas reiterÃ³ que el impuesto predial es una contribuciÃ³n anual obligatoria y que su recaudaciÃ³n forma parte de los ingresos destinados a servicios pÃºblicos en la Ciudad de MÃ©xico.