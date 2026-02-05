VIDEO en el Metro CDMX abre investigación por maltrato a usuaria en silla de ruedas

En el video se escucha el momento en el que ofenden a la mujer que graba el video.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que abrió una carpeta administrativa para revisar la actuación de una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa un intercambio verbal contra una usuaria en silla de ruedas dentro de una estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El incidente ocurrió el 1 de febrero de 2026 en la estación Observatorio, correspondiente a la Línea 1 del Metro, de acuerdo con la información oficial difundida por la SSC a través de una tarjeta informativa publicada en su cuenta institucional de la red social X.

En el video, que fue compartido por usuarios en distintas plataformas digitales, se escucha a la oficial dirigir expresiones verbales ofensivas hacia la mujer que utilizaba una silla de ruedas mientras solicitaba apoyo para ingresar al área de torniquetes. El material generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el trato recibido por la pasajera.

Video difundido en redes muestra el momento de la ofensa en Observatorio

Las imágenes muestran a la usuaria y a una acompañante frente a los torniquetes de acceso al Metro. Durante la grabación se escucha una discusión verbal entre la mujer y la oficial asignada a la vigilancia del acceso. En el transcurso del video, la usuaria comienza a grabar con su teléfono móvil el intercambio.

Tras la difusión del material, usuarios de redes sociales compartieron el video y solicitaron la intervención de las autoridades capitalinas. La grabación fue replicada en X y Facebook durante los días posteriores al incidente.

No se ha difundido públicamente, hasta el momento, una declaración directa de la persona afectada a través de canales oficiales, ni una denuncia formal confirmada por autoridades ministeriales.

SSC presenta versión oficial sobre los hechos

En su tarjeta informativa, la SSC CDMX señaló que el altercado se originó cuando dos mujeres con una silla de ruedas intentaron ingresar al Metro sin respetar la fila establecida para el acceso de usuarios. Según la dependencia, la oficial de la PBI solicitó que se colocaran en la fila correspondiente antes de ingresar a las instalaciones.

De acuerdo con la versión institucional, esta solicitud derivó en un intercambio verbal entre las mujeres y la oficial. La SSC indicó que durante la discusión se presentaron insultos y que una de las acompañantes habría golpeado a la oficial en las piernas, situación que motivó que la policía solicitara apoyo de otros elementos de seguridad.

La dependencia precisó que, tras la llegada de más policías, las personas involucradas se retiraron del lugar y abordaron un convoy del Metro para continuar su trayecto.

Lo que dijo la policía a la mujer en silla de ruedas durante el incidente

En el video difundido en redes sociales se escucha a la oficial de la Policía Bancaria e Industrial dirigir expresiones verbales a la usuaria en silla de ruedas mientras discutían en el acceso a los torniquetes de la estación Observatorio. En la grabación se registra la frase: “Que seas una pendeja para pasar tu silla de ruedas, es otra cosa”, dirigida a la pasajera, según el audio captado por el teléfono móvil con el que se realizó la transmisión.

Después de esa expresión, la mujer comenzó a grabar de manera continua el intercambio verbal. En las imágenes también se observa que la oficial solicita que se deje de grabar y mantiene la discusión en presencia de otros usuarios del Metro. Posteriormente, otros elementos policiales se aproximan al lugar tras el llamado de apoyo realizado por la oficial, de acuerdo con lo que se observa en el material difundido.

Investigación administrativa en curso

La SSC informó que, independientemente de la versión de los hechos, la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta administrativa para analizar la conducta de la oficial involucrada, con el objetivo de determinar si su actuación se ajustó a los protocolos de atención ciudadana y respeto a los derechos humanos.

La dependencia señaló que el procedimiento interno se desarrolla conforme a la normatividad vigente y que se evaluarán los elementos disponibles, incluidos los videos difundidos en redes sociales.

Hasta la redacción de esta noticia, la SSC no ha informado sobre la suspensión, separación del cargo o aplicación de sanciones administrativas contra la oficial, ni ha detallado el plazo en el que se prevé una resolución del caso.

Contexto sobre atención a personas con discapacidad en el Metro

El Metro de la Ciudad de México cuenta con protocolos para la atención de personas con discapacidad, que incluyen facilidades de acceso, prioridad en el ingreso y apoyo por parte del personal de seguridad y operación. Sin embargo, usuarios han documentado en distintas ocasiones dificultades relacionadas con el acceso a estaciones, elevadores fuera de servicio y atención por parte del personal.

En el marco normativo de la capital, las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la movilidad y a la no discriminación de las personas con discapacidad en el transporte público. La SSC señaló que mantiene capacitación permanente para su personal en materia de derechos humanos y atención ciudadana.

Hasta la redacción de esta noticia, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha emitido un comunicado específico sobre este incidente.